Blumberg Kostenlose Broschüre über Breitbandanschluss im Blumberger Rathaus II

Im Blumberger Rathaus II gibt es eine aktuelle, kostenlose Broschüre zum Thema Hausanschluss bei de Breitbandverkabelung

Blumberg (blu) Stadtrat Rainer Gradinger (Freie Liste) sprach im Gemeinderat das Thema Breitbandanschluss an. Viele Hausbesitzer seien verunsichert, wer wofür zuständig sei, ob sie zum Beispiel ihre Telekom-Adresse behalten könnten, er sei schon mehrfach darauf angesprochen worden, sagte Gradinger. Wäre es möglich, dass die Stadt eine kurze Erläuterung veröffentliche? Bürgermeister Markus Keller antwortete, er habe Netz-Betreiber Felix Stiegeler im Rathaus gehabt, dieser habe dazu zusammen mit der Blumberger Firmengruppe Metz Connect eine Informationsbroschüre aufgelegt, wie eine Hausverkabelung aussehe und was dabei zu beachten sei. Die Firma Stiegeler IT aus Schönau biete Beratungstermine an und komme auf Wunsch ins Haus. Die E-Mail-Adresse müsse man nicht ändern. Riedböhringens Ortsvorsteher Gerhard Fricker, früher selbst jahrelang bei Telekom beschäftigt, ergänzte, darum müsse man sich selbst kümmern und ließ durchblicken, dass dies einigen Aufwand erfordere. Die Informationsbroschüre von Metz Connect und der Firma Stiegeler IT mit dem Titel "Fibre In The Home" gibt es kostenlos im Rathaus II, sie liegt hinten im Foyer auf einem Tisch auf Höhe des Bürgerbüros.