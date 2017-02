Blumberg Komminger Programmabend begeistert das Publikum

Beim Komminger Programmabend verbreiten hüpfende Bettlaken und spritzenden Schippendales verbreiten närrische Stimmung. Die Landfrauen und der Musikverein zeigen sich in Hochform

Kommingen – Einen höchst unterhaltsamen Programmabend servierten die Landfrauen und der Musikverein Kommingen ihrem äußerst gut gelaunten Publikum am Sonntag im närrisch geschmückten Hasenbau. Nach dem Einzugsmarsch der "Hasebänd" hieß deren Chef Richard Sauter die jungen und älteren Narren herzlich willkommen und übergab das Mikrofon an den Ansager David Steuer. Trotz einer gewisssen "Müdigkeit" führte der junge Mann in herzigem Kostüm munter und witzig durch den Abend. Leben, Liebe und Politik nahm sich Werner Herpel in der Bütt vor. Statt Liebeskummer plagen ihn Rückenschmerzen, wobei er in Getränken Trost findet. Markus Rösch, Hannes und Jannis Scheu, Jonas Sauter und Xenia Rösch begeisterten die bunt gekleideten Menschen im voll besetzten Saal mit einem gekonnten Bettlaken-Tanz.