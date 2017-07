Blumberg Kommingens Ortsvorsteher Norbert Baumann lobt die Dorfgemeinschaft

Mein Kommingen: In dieser Reihe des SÜDKURIER zur 700-Jahr-Feier von Kommingen kommt heute der Ortsvorsteher Norbert Baumann zu Wort.

Kommingen – Norbert Baumann ist ein echter Komminger. Sein Vater Bernd Baumann war Lehrer an der damaligen Komminger Schule. Seit 18 Jahren ist Norbert Baumann im Ortschaftsrat und Ortsvorsteher und seit Dezember 2010 Stadtrat. Er ist mit Claudia, geborene Zeller, verheiratet und hat zwei Töchter. Seine Ausbildung zum Finanzbeamten machte er in Singen, wo er seit 1975 beim dortigen Finanzamt tätig ist.

"Ich bin in Kommingen geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier die Grundschule besucht, ich habe hier die Frau meines Lebens gefunden, unsere Kinder sind hier aufgewachsen und wir leben hier glücklich und zufrieden. Hier bin ich Zuhause und hier ist meine Heimat". An Kommingen schätzt er besonders die dörfliche Geborgenheit, die Hilfsbereitschaft, die Zusammengehörigkeit, das Miteinander unter den Einwohnern, zwischen den Vereinen und die Unterstützung durch die örtlichen Firmen. "Wir haben einfach eine starke Gemeinschaft, aber ohne Hang zur Selbstdarstellung oder -Inszenierung", stellt Baumann fest.

Das sich in ihm unauslöschlich eingeprägte Erlebnis ist der Bau des Feuerwehrgerätehauses und der Umbau und die Sanierung des Gemeinschaftshauses. Über einen Zeitraum von beinahe zwei Jahren (2008 bis 2010) haben zahlreiche Bürger, die örtlichen Vereine und Firmen in selbstloser Art tatkräftig zum Gelingen der Baumaßnahmen beigetragen. Norbert Baumann wirkte stets an der Dorfentwicklung mit. Von 1978 bis 2009 engagierte er sich aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr und wechselte wegen Terminüberschneidungen in die Altersmannschaft. Seit 22 führt er die Kameradschaftskasse. Er sang zehn Jahre im Kirchenchor mit und wirkte ebenso lang im Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Kirchengemeinde Kommingen.

"Ich freue mich auf das Dorfjubiläum, denn es ist ja etwas ganz Besonderes. So ein Jubiläum ist ja nur möglich, weil sich unsere Vorfahren allen Herausforderungen in den verschiedenen Epochen gestellt und sie gemeistert haben". Deshalb steht auch der Festakt für geladene Gäste am 29. Juli ganz im Zeichen der Komminger Einwohner, die hier leben, die ihren Ort lieben und immer wieder für das Dorf eintreten.

Ortsvorsteher Baumann wünscht sich, dass das, was Generationen vorher aufgebaut und nach Kräften gestaltet haben, bewahrt und mit dem Schatz der Gemeinschaft weiter geführt wird. "Und ich wünsche mir angesichts der sich leerenden Kirchen und der voranschreitenden Glaubensverdunstung, dass wir uns wieder unserer christlichen Wurzeln erinnern, unsere Sinne und unsere Herzen wach halten, um sehend und hörend zu werden für das, was Gott mit uns vorhat. Nicht das wir den Weg zu ihm verfehlen".

Zur Person

