Blumberg Kommingen ist wohl 2000 Jahre alt

Eine erste urkundliche Erwähnung gab es bereits im Jahr 1317. Am 29. Juli findet im Gemeinschaftshaus ein Festakt statt.

Die ehemals tengisch-nellenburgische Gemeinde Kommingen auf dem Randen feiert am 29. Juli ihre erste urkundlich Erwähnung vor 700 Jahren als Dorf mit einem Festakt. Sehr wahrscheinlich gibt es die auf durchschnittlich 758 Metern in einem Hochtal auf dem Randen liegende schwäbisch-alamannische Siedlung schon länger, schreibt der einheimische Historiker Gottfried Sauter in seiner 1973 erschienenen über 400 Seiten langen Chronik. Es wird vermutet, dass hier schon vor 2000 Jahren Menschen lebten. Weitere Einzelheiten wird der Historiker Andre Gutmann von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg beim Jubiläum in seinem Festvortrag berichten.

Die erwähnte Urkunden befinden sich in Archiven in Zürich und Karlsruhe, erklärt Kommingens Ortsvorsteher Norbert Baumann. Für ihn steht das 700-jährige Ortsjubiläum ganz im Zeichen der beiden Begriffe Geschichte und Heimat. "Vielen Familien war und ist Kommingen über Generationen hinweg Heimat und Zuhause", sagt er, der selbst hier geboren wurde und bei seinem eigenen Vater Bernd Baumann im Dorf die Grundschule besuchte.

Für Ortsvorsteher Norbert Baumann war der absolute Höhepunkt der jüngsten Ortsgeschichte der Umbau des Gemeinschaftshauses und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Er ist heute noch darauf stolz, dass sich viele Bürger und die ortsansässigen Firmen daran intensiv beteiligten. Das Dorf sei hier Vorbild für viele andere Gemeinden, die ähnliche Baumaßnahmen verwirklichten. Die Sautersche Ortschronik endet in der der Zeit der Eingemeindung Kommingens nach Blumberg 1971. Als Ergänzung ist eventuell eine Festschrift geplant, erklärt Baumann. Das Festkomitee, das aus dem Ortschaftsrat und Vereinsvertretern besteht, trifft sich momentan regelmäßig. Die Festvorbereitungen beginnen jetzt im neuen Jahr intensiv anzulaufen. "Mir geht es so, wie vielen Einheimischen, wir fühlen uns hier wohl und wollen nicht wegziehen", betont der Ortsvorsteher. "Wir kennen das alle: auch wenn in uns meistens im Sommer das Fernweh ausbricht, um den gewohnten Alltag hinter sich zu lassen und Neues zu entdecken, freuen wir uns doch immer wieder auf unsere Heimat, unser Zuhause". Deshalb sind auch besonders ehemalige Komminger Bürger herzlich willkommen.

Kommingen

265 Einwohner, Lage zwischen 690 und 832 Höhenmetern auf einer Fläche von 454 Hektar. Alter der Siedlung ca 2000 Jahre. Erste urkundliche Erwähnung 1317. Infrastruktur: Landwirtschaft überwiegend im Nebenerwerb, Kleinbetriebe, etwas Gastronomie, zwei Kirchen römisch katholisch und alt-katholisch. Jubiläumsfestakt beginnt am Freitag, 28. Juli 2017 um 19 Uhr mit einem Sektempfang, anschließend Grußworte, Festrede von Andre Gutmann und Bildervortrag von Matthias Lohberger. Am 29. und 30. Juli ist das traditionelles Sommerfest des Musikvereins Kommingen.