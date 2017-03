22.03.2017 16:43 Holger Niederberger Exklusiv Blumberg Kommentar: Biedermann mit Boxhandschuhen

Kahlrasierter Schädel, Bomberjacke und Springerstiefel: Neonazis waren in den 80er-Jahren leicht zu identifizieren. Doch die Szene hat gelernt. Heute geben Rechtsextreme nach außen in der Regel den Biedermann – so wie Siegfried Pauly, der bis Januar dieses Jahres den Nachwuchs des Boxsportclubs Blumberg mittrainiert hat.