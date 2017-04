Blumberg Kleiderkammer des DRK in Blumberg vorerst geschlossen

Kleiderkammer des DRK in Blumberg vorerst geschlossen

Bürgermeister Markus Keller schließt DRK-Kleiderkammer in Blumberg. Die Entscheidung über Wiedereröffnung fällt auf der Jahreshauptversammlung am 21. April

Blumberg (blu) Die Kleider- und Möbelkammer des DRK-Ortsvereins in der Handwerkerstraße ist vorerst geschlossen. Darauf weist ein Informationsblatt an der Seitentür hin.

Die Entscheidung traf Bürgermeister Markus Keller als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins. Das Ergebnis der Kleiderkammer sei gut gewesen, sagte Keller auf Nachfrage des SÜDKURIER, aber das Miteinander sei schlecht gewesen. Es sei ein Punkt erreicht worden, wo das Ehrenamt belastet wurde. Der Bürgermeister sprach von gefrustete Mitarbeitern, er habe die Teams für Donnerstag und Samstag informiert. Wie es weiter geht, soll auf der Jahreshauptversammlung am Freitag, 21. April, ab 19.30 Uhr in Henry's Restaurant in Epfenhofen besprochen werden. "Da entscheiden wir, ob die Kleiderkammer überhaupt wieder aufgemacht wird", erklärte Keller.

Die Kleiderkammer sowie die Möbelkammer war für viele Menschen in der Eichbergstadt eine segensreiche Institution. Nach der Insolvenz der Lauffenmühle Mitte der 1990er Jahre konnte das DRK dort Räume für die Möbelkammer nutzen, die angelieferten Möbel wurden für einen erschwinglichen Preis verkauft. Im Frühjahr 2002 erhielt der DRK-Ortsvereins dann die Möglichkeit, einen der beiden damaligen Schulcontainer dort als Kleiderkammer zu nutzen. Seit etlichen Jahren ist die Kleider- und Möbelkammer am jetzigen Standort beim Marktplatz. Das Angebot war groß, neben Kleidern und Möbeln umfasste es auch Geschirr, Elektroartikel, Kühlschränke, teilweise auch Kinderspielsachen, Schallplatten und CDs.