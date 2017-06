Blumberg Kirchenkonzert in Kommingen: Zwei Gitarren erzählen eine Liebesgeschichte

Ein hochkarätiges Kirchenkonzert in Kommingen mit dem Duo Saitenspuren begeisterte die Besucher

Kommingen (gs) Das Gitarrenduo "Saitenspuren" lockte am Samstagabend nur wenige Zuhörer in die alt-katholische St.-Johannes-Kirche nach Kommingen. Diese hörten die hochkarätigen Darbietungen von alter und modernerer Gitarrenmusik mit großem Genuss. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Gitarrenduo von Edith Lehner und Norbert Neunzling im Rahmen seiner Tour ein Konzert in Kommingen gibt, sagte Hausherr Pfarrer Stefan Hesse bei der Begrüßung. Die beiden Musiker starteten ihre musikalische Reise mit einem modernen Stück namens "Sanzen-in" des zeitgenössischen englischen Komponisten Andrew York, das einer Japanischen Tempelanlage entsprungen schien. Mit dem Largo et Allegretto aus den "Trois petits Duos" von Ferdinando Carulli brachten die Gäste einen Klassiker zu Gehör. Vojislav Ivanovic steuerte zwei Volksliedbearbeitungen vom Balkan zum Programm bei. Die cantable Melodie von Fernando Sor, einem Klassiker aus Spanien, kam dem Zuhörer vertraut vor und erinnerte an das englische "Greensleves". Die sorgsam interpretierte English Suite von John Duarte bestand aus Volksliedern in modernem Gewand. Eine spannende Liebesgeschichte aus Neapel erzählten das Gitarrenduo in dem Stück "Le Avventure die Amore" von Mauro Giulani. Auf dem Ball entsteht Zuneigung, die mit einer Liebeserklärung endet. Doch sie verschmäht ihn. Nach Verzweiflung und Reue kehr sie zu ihm zurück. Die Konzertreise endete, wie begonnen, in Japan. Das impressionistisch anmutende Werk "Danse d`Azur" von Fujii Shingo zauberte eine schimmernde Mittelmeeratmosphäre in die Kirche. Als Abschluss servierten Edith Lehner und Norbert Neunzling Japanische Kirchenblüten zum draußen niederprasselnden Sommerregen. Mit ihrem nuancenreichen lebendigen Gitarrenklang erweckten die beiden Musiker auch unbekannte Stücke zum Leben. Die Zuhörer klatschten begeistert Beifall.