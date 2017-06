Blumberg/Kommingen Kirchenkonzert des Gitarrenduos Saitenspuren in Kommingen

Der Blumberger Stadtteil Kommingen erlebt am Samstag einen musikalischen Genuss. Das Gitarrenduo Saitenspuren konzertiert in der alt-katholischen Kirche

Kommingen (blu) Das Gitarrenduo „Saitenspuren“ bringt am Samstag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr wieder in der alt-katholischen St.-Johannes-Kirche in Kommingen alte und modernere Gitarrenmusik zu Gehör. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Gitarrenduo von Edith Lehner und Norbert Neunzling im Rahmen seiner Tour ein Konzert in Kommingen gibt. Bereits beim ersten Mal waren die Zuhörerinnen und Zuhörer von den Künstlern begeistert, die sich selbst auf ihrer Homepage so beschreiben:

"Unsere große Liebe gilt den Originalkompositionen für zwei Gitarren. Es gibt so wundervolle selten gehörte Werke für Gitarrenduo, die nur darauf warten gespielt zu werden. Wir tauchen mit Ihnen ein in die Seele dieser Musik, erspüren die Feinheiten in Melodik und Harmonik. Den nuancenreichen lebendigen Klang der Gitarre voll auskostend erwecken wir die Musik zum Leben. Mit schmelzendem Ton, rhythmischer Präsenz und interpretatorischer Finesse stehen Spieltechnik und Virtuosität im Dienst der Musik. Besonders schätzen wir, dass unsere Interpretation zeitgenössischer Musik Komponisten inspiriert für unser Duo zu schreiben und uns die Uraufführung ihrer Werke anzuvertrauen.“

Die Musiker: Edith Lehner, geboren in Dingolfing in Niederbayern, studierte klassische Gitarre bei Helmut Hehl und Thomas Königs am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg. Sie spielt Konzerte in verschiedenen Ensembles, und wirkte unter anderem bei mehreren Uraufführungen in Frankfurt mit. Sie unterrichtet an der Musikschule Türkheim, am Jugendmusikwerk Tussenhausen und der städtischen Musikschule Mindelheim

Norbert Neunzling, geboren in Riedlingen/Donau unterricht an der Berufsfachschule für Musik Krumbach bei Stefan Barcsay. Er studierte klassische Gitarre bei Thomas Königs in Augsburg und hat die Konzerttätigkeit als Solist, als Kammermusiker und mit Orchester. Er arbeitet mit zeitgenössischen Komponisten zusammen und ist Komponist und Arrangeur mehrere CD-Produktionen sowie Gründer und Leiter des Gitarrenorchester Immelstetten.