Achdorf Kirchenchor Achdorf ehrt Dirigentin Irmgard Schneiders für 20 Jahre

Irmgard Schneiders dirigiert seit 20 Jahren den Kirchenchor Achdorf. An Pfingsten wurde sie öffentlich geehrt.

Achdorf (blu) Der Kirchenchor Achdorf ehrte an Pfingsten seine Dirigentin Irmgard Schneiders, teilte der Chor mit. Seit 20 Jahren schwingt die Sängerin in Achdorf den Taktstock, immer zuverlässig, immer motivierend, und dieses Engagement wollten die Sängerinnen und Sänger entsprechend würdigen.

Ende 1996 verabschiedete sich die ehemalige Dirigentin Birgit Greif und ging in den sogenannten Mutterschaftsurlaub. Sie war es auch , die das Potential von Irmgard Schneiders erkannte. Frau Schneiders hatte schon als junges Mädchen gesungen, davon 30 Jahre lang in einem großen Chor in Hagen, bei der Kantorei Donaueschingen und seit Januar 1995 verstärkte sie die Altstimmen im Kirchenchor Achdorf. Irmgard Schneiders erklärte sich bereit, den Chor zu dirigieren. Der erste öffentliche Auftritt fand bei der Hochzeit der langjährigen Sängerin Ruth Riegger im Mai 1997 statt. Seit dieser Zeit hat der Chor viele kirchliche und weltliche Auftritte gehabt und auch sonst schöne gemeinsame Stunden und Tage erlebt. Es ist zwar ein kleiner Chor, aber die Harmonie und Kameradschaft sind hervorragend. Natürlich sind immer neue Sängerinnen und Sänger willkommen.

Zum Abschluss des Pfingstgottesdienstes, den der Chor mitgestaltete, folgte die öffentliche Ehrung von Dirigentin Irmgard Schneiders. Die Vorsitzende Hannelore Keller fand die treffenden Worte und las den Dankesbrief des Diözesan-Cäcilienverbands Freiburg vor. Als kleines Dankeschön überreichte sie eine blühende Pflanze. Für den Pfarrgemeinderat und die Pfarrgemeinde dankte Simon Bäurer herzlich für die vielen schönen Gottesdienste. Er als junger Mensch kenne den Kirchenchor nur mit Frau Schneiders und hoffe, dass es noch lange so bleibe. Pfarrer i.R. Erwin Roser betonte, dass es richtig sei, solche Leistungen auch öffentlich zu würdigen. Die geehrte Dirigentin war total überrascht und bedankte sich bei allen. Zum Schluss spendeten ihr alle Kirchenbesucher kräftigen Beifall.