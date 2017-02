Blumberg Kinderumzug in Blumberg mit Rekordbeteiligung

Der Kinderumzug der Narrengesellschaft Blumberg am Fastnachtsdienstag erfuhr eine Rekordbeteiligung

Angeführt vom Dienstmann Horst Schmid zogen in Blumberg am Fastnachtsdienstag hunderte Kinder in ihren bunten Kostümen durch die Straßen. Stadtkapelle, Narrenrat, kleine Funken, Top Ten, Hofnarren begleiteten den Umzug. Beim Bäcker Knöpfle, Schreibwaren Knöpfle und beim Hotel Hirschen sammelten sich die Kids, um die Süßigkeiten, die aus den Fenstern auf sie niederprasselten, einzusammeln. Untre den Klängen der Stadtkapelle ging es zur Stadthalle. Dort wartete bereits Narrenpräsident Dieter Selig mit einem Team, um die Menschen zu versorgen und mit einem närrischen Programm für die Kinder. Selig war freundlich gestimmt, denn der Verlauf der Fastnacht könne als eine Erfolgsgeschichte verbucht werden, so sein Fazit. Es sei einmal mehr eine Fastnacht mit durchaus tollen Veranstaltungen gewesen, zeigte er sich zufrieden. Bilder im Internet: www.suedkurier.de/Bilder. Bild: Reiner Baltzer