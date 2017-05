Blumberg Kinderkrabbelgruppe des DRK Blumberg ist beliebt

Der DRK-Ortsverein Blumberg hat auch ein beliebtes Angebot für Mütter mit Kleinkindern: die Kinderkrabbelgruppe

Blumberg (stg) Zu den vielen unterschiedlichen Angeboten des DRK Ortsvereins in Blumberg zählt auch die Kinder-Krabbel-Gruppe. Vor fast zwei Jahren organisierte DRK-Mitglied Stefanie Anders in den DRK-Räumen im Untergeschoss der Weiherdamm-Schule das erste Treffen, und seither erfreut sich dieses Angebot für Mütter und ihre oft noch sehr kleinen Kinder steigender Beliebtheit. Hier lernt man sich kennen, die Babys, die Kleinkinder und die jungen Frauen. Während die Kleinen erste soziale Kontakte knüpfen, rutschen, krabbeln und je nach Möglichkeit schon ihre Mobilität mit unterschiedlichen, kindgerechten "Fortbewegungsmitteln" erkunden, tauschen sich die Mütter aus.

Erste Zähne, Bauchweh, Quengeln, nicht schlafen, Ernährung- die Themenvielfalt ist groß und die Erfahrungswerte anderer Mütter sind wichtig und oft sehr hilfreich. Dazu gibt es immer ein Angebot. Einmal im Monat frühstückt die Gruppe gemeinsam, Mütter und Kinder singen und sprechen Verse und Reime. Manche Mutter erinnert sich an eigene Kindertage. Sie betrachten Bilderbücher auf dem Kuschelsofa, feiern Geburtstage, und die Feste im Jahreskreis. Kleine Ausflüge wie die Sauweg-Runde oder die Fahrt zur Straußenfarm beleben das Ganze. Aber die Gruppe bastelt auch gemeinsam. So entstand jetzt ein reizendes kleines Geschenk zum Vatertag, ein Herz mit ausgeschnittenen Händen von Mutter und Kind, und zwischendurch übten sich die Kleinen schon mal im Schwungkritzeln. Diese DRK-Gruppe mit Stefanie Anders ist auch für die Organisation der sehr erfolgreichen Kleiderbasare für Kinder im Saal unter der Kirche zuständig. Sehr erfolgreich kann hier Kinderkleidung angeboten und auch gekauft werden." Denn die Kleinen wachsen unglaublich schnell". Da waren sich alle anwesenden Mütter einig, die das Angebot nutzen und weiter empfehlen. Die Krabbel-Gruppe trifft sich zweimal wöchentlich. Montags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr sind die ganz Kleinen dran, schon ab zwei Monate, und jetzt neu ist der zweite Termin am Donnerstagnachmittag von 15.30 bis 17.30 Uhr. Information und Anmeldung bei Stefanie Anders, Telefon:07702/4799 897