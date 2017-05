Blumberg Karl und Rosa Fricker in Riedböhringen feiern heute Goldene Hochzeit

Karl und Rosa Fricker in Riedböhringen habe am heutigen Freitag vor 50 Jahren geheiratet und feiern Goldene Hochzeit. Ihre Hochzeitreise haben sie nach 40 Jahren Ehe gemacht, sie führte sie nach Florida und in die Karibik

Riedböhringen(stg) Karl Fricker und seine Frau Rosa, geborene Kuttruff, sind seit fünfzig Jahren ein Ehepaar und schauen auf ein arbeitsreiches, aktives gemeinsames Leben zurück. 1942 kam Karl Fricker zur Welt, er wuchs in der Familie seines kinderlosen Onkels Karl Fricker und dessen Frau Anna auf. Nach dem Schulabschluss nahm er Arbeit bei der Firma Ueberle in Riedböhringen auf und war hier fast 39 Jahre beschäftigt. Dazu kam noch die Versorgung der elterlichen Landwirtschaft. Seine Frau Rosa wurde 1944 in Bachheim geboren. Sie ging nach dem Schulende für drei Jahre in den "Neustädter Hof" in Neustadt und lernte dort zur feinen Küche auch alles, was für einen großen Hotelbetrieb wichtig ist. Wieder im Bachheimer Elternhaus, lernte sie in einem direkt dabei liegenden Café Karl Fricker kennen. "Es hat einfach klick gemacht," Karl und Rosa Fricker erinnern sich noch genau. Nach der standesamtlichen Trauung am 5. Mai 1967 in Riedböhringen folgte einen Tag später die kirchliche Hochzeit. "Sie war ganz in Weiß und feierlich in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul in Bachheim und dann gab es ein großes Fest". Fotos erinnern noch daran. Drei Kinder wurden geboren, und neben der Berufstätigkeit, Haushaltsversorgung und Kinderbetreuung stand für das Ehepaar noch die Landwirtschaft an. Und dazu kam ein vielseitiges Engagement für die Gemeinde. Insgesamt 56 Jahre sang Rosa Fricker im Alt des Kirchenchors und war Gründungsmitglied bei den Landfrauen, 50 Jahre unterstützte Karl Fricker aktiv den Sportverein VfL Riedböhringen. Mit Fotos und Videos ist er auch heute noch ein unermüdlicher Chronist des Ortsgeschehens. Ein unvergessenes Erlebnis und eine bleibende Erinnerung war für die Beiden die nachgezogene Hochzeitsreise, die sie nach 40 Jahren Ehe nach Florida und in die Karibik führte. So weit geht es bei der heutigen Goldenen Hochzeit allerdings nicht. Im Familienkreis wird gefeiert, und sechs Enkelkinder werden gratulieren.