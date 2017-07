Riedböhringen Kameraden der Feuerwehr Riedböhringen freuen sich über ihr neues Fahrzeug

Die Kameraden der Feuerwehr Riedböhringen freuen sich über ihr neues Fahrzeug, dass eine Mannschaft um Abteilungskommandant Adelbert Fricker und Kommandant Stefan Band am Donnerstag von Dissen am Teutoburger Wald nach Riedböhringen überführt hat. Auf der Rückfahrt mussten die Kameraden bei einem Unfall auf der A 81 hinter Herrenberg bei einem Unfall Erste Hilfe leisten.

Bei der Blumberger Feuerwehr und speziell bei der Abteilung Riedböhringen gab es am Donnerstag Grund zur Freude. Aus Dissen am Teutoburger Wald überführten Kommandant Stefan Band und Abteilungskommandant Adelbert Fricker mit weiteren Kameraden das neue Löschfahrzeug für die Abteilung Riedböhringen. Es ist ein Mittleres Lösch-Fahrzeug (MLF) für rund 200 000 Euro, das gleiche Fahrzeug, das voriges Jahr die Abteilung Kommingen erhielt, teilte der stellvertretende Kommandant Peter Frey mit. Das bisherige Fahrzeug in Riedböhringen erhält jetzt die Abteilung Hondingen, das dortige Fahrzeug geht dann nach Nordhalden, wo das bisher älteste Fahrzeug ausgemustert wird. Unser Bild zeigt das neue Fahrzeug in Riedböhringen. Bild: Reiner Baltzer