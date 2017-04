Blumberg/Randen Kabarett-Abend mit Martin Wangler auf dem Randen

Vorverkauf für Auftritt von Kabarettist Martin Wangler am 27. Mai beim Frühlingsfest des Musikvereins Randen läuft

Randen – Der Musikverein Randen lädt vom 25. bis 28 Mai zum Frühlingsfest in den Dreschschuppen in Randen ein. Es beginnt am Donnerstag, 25. Mai, mit einer großen Vatertagsparty. Zum Frühschoppen unterhält der Musikverein Schlatt am Randen und für Nachmittagsunterhaltung sorgt die Trachtenkapelle Rothaus und die "Muntermacher".

Der in Breitnau aufgewachsene Martin Wangler ist am Samstag, 27. Mai, ab 20 Uhr mit seinem Kabarettprogramm "Zwischen Himmelreich und Höllental" zu Gast. Nach seinen zwei letzten Kabarettprogrammen "Ein Wilderer Abend" und "Breitnau Calling" setzt Martin Wangler seine Beobachtungen als musizierender Schauspieler, fahrender Kleinkünstler und kochender Familienvater um.

Mit dem Frühschoppen des Musikverein Zimmerholz und der Nachmittagsunterhaltung durch den Musikverein Bargen, den Musikverein Fützen und die Kommentalmusikanten aus Epfenhofen am Sonntag 28. Mai, endet das 26. Frühlingsfest im Dreschschuppen in Randen.

Karten für den Kabarett-Abend mit Martin Wangler gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei Getränke Weinkauf, im Gasthaus Hoher Randen, bei allen aktiven Musikern des Musikvereins Randen und unter vorverkauf@randen.de.