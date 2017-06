Blumberg/Fützen Jugendliche erleben spannende Tage im Feuerwehrcamp in Fützen

Jugendliche erleben spannende Tage im Feuerwehrcamp in Fützen

Jugendfeuerwehrzeltlager des Schwarzwald-Baar-Kreises in Fützen. Organisatoren und Helfer leisten Schwerstarbeit.

Es war schon beeindruckend, als die jungen Menschen aus den Jugendabteilungen der Kreisfeuerwehren am Samstagabend auf den Zeltlagerplatz mit klingendem Spiel einmarschierten. Allen voran die Kapelle des Musikvereins Fützen und die jugendlichen Träger der Feuerwehrfahne. Zuvor waren die Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern, ausgestattet mit Fackeln, um den Platz gezogen und haben so den Beginn des Jugendfeuerwehrzeltlagers eingeläutet.

Viel Feuerwehrprominenz und Vertreter des öffentlichen Lebens, darunter Bürgermeister Markus Keller, Ortsvorsteher Georg Schloms, Stadträte und Kreisbrandmeister Florian Vetter und seine Vertreter, sowie die Lagerleitung um Marcus Ohnmacht, waren von der Show, dem Spiel, der Organisation und der Beteiligung von nahezu 400 jungen Nachwuchskräften angetan. Die Organisation lag in den Händen der Blumberger Jugendfeuerwehren (wir berichteten im Vorfeld).

Nach dem feierlichen Einzug aller Beteiligten auf den Zeltplatz in Fützen, wo die Feuerwehrfahne gehisst und ein zünftiges Lagerfeuer entfacht wurde, ging es am Samstag mit Spaß, Spiel, Ehrgeiz bei der Dorfolympiade mit zehn Stationen weiter. Viktor Müller und sein Logistikteam sorgten für die Verpflegung. Und am Abend war eine Party angesagt.