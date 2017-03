Blumberg Jugendhaus Malibu erstrahlt im neuen Glanz

Im Blumberger Jugendtreffpunkt in Dämmlewiesen hat sich dank viel Eigenarbeit Einiges getan

Blumberg (bal) Voller Stolz präsentierten gestern Jugendhausleiterin Daniela Schüle und Teamkollegin Eveline Jesske das renovierte Jugendhaus "Malibu". Auf ein gelungenes Werk konnten die Beiden verweisen. Die Wände waren mit einem frischen Grün/Weiß, die Farben der Stadt Blumberg, angestrichen. Zuvor erhielten diese einen neuen Verputz, was eigentlich nicht vorgesehen war, aber doch notwendig wurde, nachdem seinerzeit die Tapeten abgelöst worden waren. Die älteren gebrauchten Möbel, vor allem Sitzgelegenheiten in allen Bereichen, hat die Arbeitsgruppe mit Daniela Schüle, Eveline Jesske, Stanley Mory, Fabian Fritz, Selina Blank, Jessica Dargel, Annalena Bumiller, alles Kinder aus dem Kinderferienprogramm des vorigen Jahres und Familienangehörige, neu gestaltet. Sie alle seien über sechs Wochen von morgens bis abends im Einsatz gewesen, so die Jugendhausleiterin. Sie war voll des Lobes für ihr Team. "Begonnen haben wir in den Sommerferien des letzten Jahres. Es sah düster aus in den Räumen." Dagegen seien alle mit Energie rangegangen. Die Arbeitsstunden insgesamt dürften bei 400 und 500 Stunden liegen, sagte Daniela Schüle. "Materialien haben wir mit Geldern aus dem Jugendhaus-Budget und mit Unterstützung durch die Stadt Blumberg bestritten", so Schüle ergänzend. Mit einem Tag der offenen Tür werden die Schaffenden ihr Domizil demnächst vorstellen. Der Termin wird noch bekannt gegeben.