Blumberg Johann und Lydia Zichler in Blumberg feiern Goldene Hochzeit

Johann Zichler und seine Frau Lydia, geborene Gober, sind seit fünfzig Jahren ein Ehepaar. Am heutigen Mittwoch feiern sie Ihre Goldene Hochzeit

Blumberg (stg) Beide kamen in Kasachstan zur Welt und besuchten dort die Schule. Nach dem Schulabschluss folgte das Colleg und während Johann Zichler, Jahrgang 1941, Ingenieur wurde, unterrichtete seine Frau Lydia, Jahrgang 1947, als Lehrerin Kinder im Grundschulalter. Am 22. Februar 1967 schlossen sie die Ehe, ganz traditionell mit Brautkranz, Schleier, weißem Hochzeitskleid und natürlich vielen Gästen, wie sie sich erinnern. Lange Jahre waren sie beruflich tätig, und Sohn und Tochter kamen zur Welt.

2002 siedelten sie als Rentner mit den Familien der Kinder von Kasachstan nach Deutschland über, kamen nach Blumberg und leben nun seit 14 Jahren in ihrer gemütlichen Wohnung in der Hansjakob-Straße. "Wir kamen aus einem kleinen Ort, und so ist Blumberg in seiner Größe für uns genau richtig," so ihr Resümee. Spaziergänge und Fahrradtouren sind eine beliebte Freizeitbeschäftigung und da treffen sie immer wieder Bekannte zu einem kleinen Plausch. Sehr viel Zeit verbringen sie gemeinsam mit der Familie ihrer Tochter, die in der Eichbergstadt lebt, und oft kommt auch die Familie ihres Sohnes aus Hüfingen dazu. Urlaubsreisen werden ebenfalls unternommen und hin und wieder steht auch Russland zum Verwandtenbesuch auf dem Reiseplan. Im Familienkreis mit vier Enkelkindern wird das Ehejubiläum gefeiert. "Wir freuen uns und genießen das gemeinsame Beisammensein. Das ist jetzt unsere gute Zeit," so Johann und Lydia Zichler nachdenklich.