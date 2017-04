Blumberg Ja zu Bauantrag für das Schlenk-Areal in Blumberg

Ja zu Bauantrag für das Schlenk-Areal in Blumberg

Blumberg (blu) Einmütig stimmte der Ausschuss für Technik und Umwelt einem Bauantrag für das frühere Schlenk-Areal in Blumberg zu. Dort will ein Investor ein Haus mit 23 Wohneinheiten, einer Wohngruppe und Tagespflege mit der AWO als Hauptmieter erstellen. Bürgermeister Markus Keller sagte, an diesem Beispiel sei zu sehen, wie aus einem städtebaulichen Schandfleck ein Stück Infrastruktur werden könne.