Blumberg Internationales Bogenschießen

Blumberg (bal) Blumberger Bogen-Sport-Club (BSC) lädt zum Bogen-Turnier um den Schinkencup ein. Es ist jetzt die dritte Auflage dieser Veranstaltungsreihe und geht am kommenden Samstag in der Eichberg-Sporthalle über die Bühne. Pressewart Hubert Schwarz spricht von über 150 Bogenschützen aus Baden-Württemberg und der benachbarten Schweiz, die sich bisher angemeldet haben. Das Turnier beginnt um 8 Uhr mit dem ersten Durchgang. Am Nachmittag erfolgt dann der zweite Durchgang. Blumberger Bogenschützen reihen sich in den Wettbewerb ein. Außerdem werden die Sportlerinnen und Sportler im Organisationsteam benötigt. Turnierleiter ist der Vorsitzende des Clubs, Clemens Benzing.

Der Vorsitzende wird auch die Teilnehmer mit Pokalen und Präsenten, gesponsert vom Schwarzwaldhof in Blumberg, auszeichnen. Der BSC lädt die Einwohner Blumbergs ein und hofft, zahlreiche Gäste auf den Rängen begrüßen zu dürfen.

Hubert Schwarz verspricht eine spannende sportliche Veranstaltung. An den Veranstaltungswochenenden der letzten zwei Jahre wurden auch die Deutschen Meisterschaften in dieser Sportart durchgeführt. In diesem Jahr werde ein anderer Verein diese Aufgaben übernehmen, so Schwarz.