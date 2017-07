Riedöschingen/Hondingen Infoabend zum Windpark auf der Länge und dem Ettenberg bei Blumberg

Zum geplanten Windpark auf der Länge bei Fürstenberg und dem Ettenberg bei Blumberg lädt die Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwalds zu einer Informationsveranstaltung ein.

Riedöschingen – Eine Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark auf der Länge ist am Freitag, 20. Juli, 19.30 Uhr im Gasthaus Längehaus in Riedöschingen. Das teilte Angelika Sitte aus Hondingen am Montag mit. Veranstalter ist die Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e.V. St. Märgen". Dargelegt werden im Längehaus die Beiträge "Ein Windpark auf der Länge? Argumente aus der Sicht des Landschafts- und Artenschutzes"; "Informationen zur Windkraft, Widerstand durch die BI. Auf der Länge und auf dem Ettenberg sollten insgesamt 13, bis zu 230 Meter hohe Windräder entstehen, die von weit her sichtbar wären und das Landschaftsbild sichtbar verändern würden.