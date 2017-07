Blumberg In Blumberg löst die Ernennung von Bernd Gehrke zum Sekretär des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger Freude aus

Der aus Blumberg stammende Priester wird am 1. September Sekretär des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger. In seiner Heimatgemeinde Blumberg herrscht Freude

Blumberg (blu) Die Ernennung des aus Blumberg stammenden Priesters Bernd Gehrke zum neuen Sekretär des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger löst in seiner Heimatgemeinde Freude aus. "Für den Bernd freut mich's,", sagte Pfarrer Karlheinz Brandl auf Anfrage, er sei schon in der Kommission "Sonntagshilfen" aktiv gewesen, die Vorschläge für die Liturgie in den Sonntags-Gottesdiensten erarbeitet habe. Die Sekretär-Stelle sei bisher mit einem ständigen Diakon besetzt gewesen, für einen Priester, der keine Familie habe, sei es einfacher, den Bischof einmal am Wochenende zu vertreten. Bernd Gehrke steht mit beiden Beinen auf dem boden, ich halte ihn für sehr kompetent", sagte Brandl. Er sei überzeugt, Erzbischof Burger und sein Sekretär "harmonieren gut". Brandl schätzt an Gehrke auch, dass er an den Hochfesten bei den Gottesdiensten hier in der benachbarten Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau als Priester ausgeholfen habe.

Freude über die Ernennung des Priesters auch bei dem Blumberger Rainer Gradinger, dem früheren Blumberger Realschulrektor von Bernd Gehrke. Er habe den heutigen Priester als einen sehr befähigten und gewissenhaften Schüler erlebt, sagte Gradinger im persönlichen Gespräch und ergänzte, als einen Menschen mit Zielen.