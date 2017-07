Blumberg In Blumberg gab es voriges Jahr elf Wohnungseinbrüche  noch mehr als 2015

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2016 für Blumberg wurde am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt. Die Zahl der Rauschgiftdelikte liegt weiter auf hohem Niveau

Blumberg – Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Blumberg verdreifachte sich fast von 2014 auf 2016. Das besagt die polizeiliche Kriminalstatistik 2016, die der kommissarische Donaueschinger Revierleiter Kai Stehle am Donnerstagabend mit der stellvertretenden Postenführerin Tanja Wundke im Blumberger Gemeinderat vorstellte. Wurden 2014 insgesamt vier Wohnungseinbrüche registriert, waren es im Jahr 2015 schon neun, davon vier Tageseinbrüche, was zu einer starken Verunsicherung der Bevölkerung geführt hatte. Voriges Jahr, 2016, wurden elf Wohnungseinbrüche verzeichnet, davon sechs am Tag. Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy sagte vor der Sitzung auf Anfrage, aus der Bürgerschaft habe sie dazu keine Rückmeldung erhalten, sie vermute, dass die Bürger sich direkt an die Polizei wenden würden. Zu überlegen sei ein erneuter gemeinsamer Informationsabend von Stadt Blumberg und Polizei. Stadtrat Dieter Selig (CDU) fragte nach dem bisherigen Stand der Wohnungseinbrüche 2017 und erfuhr, die Zahl sei bisher revierweit stark rückläufig.