Blumberg In Blumberg beginnt das neue Schuljahr mit einem ökumenischem Gottesdienst

Das Sekretariat des Geschäftsführenden Schulleiters Timo Link in Blumberg gab an Dienstag die Anfangszeiten für das neue Schuljahr bekannt

Blumberg/Stadtteile – An den Schulen in Blumberg und den Stadtteilen beginnt am Montag, 11. September wieder der Unterricht nach den Sommerferien. Der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link teilte dazu am Dienstag folgendes mit: Der Ökumenische Gottesdienst für alle Schüler aus Blumberg ist am Montag, 11. September, um 7.35 Uhr in der katholischen Kirche in Blumberg.