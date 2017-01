Blumberg Hund springt vor Auto  Polizei sucht Hundehalterin

Nachdem in der Blumberger Hauptstraße am Mittwoch ein Hund vor ein Auto sprang, sucht die Polizei die Hundehalterin mitsamt ihrem vierbeinigen Gerährten.

Nach der Kollision eines Hundes mit einem Auto in der Blumberger Hauptstraße sucht die Polizei nach der Hundehalterin mit ihrem vierbeinigen Gefährten. Der Unfall passierte nach Angabe der Polizei am Mittwoch, gegen 18 Uhr. Die Fahrerin eines PKW´s war auf der Hauptstraße Richtung Achdorf unterwegs, als ihr auf Höhe des Handwerkerplatzes ein nicht angeleinter Hund vor das Auto sprang. Beim Zusammenstoß entstand am Auto ein Schaden von rund 500 Euro. Der Hund und die nachfolgende Hundehalterin entfernten sich sofort in Richtung Handwerkerstraße. Es ist nicht bekannt, ob der Hund beim Unfall verletzt wurde. Beim Vierbeiner handelt es sich um ein schwarzes Tier, von der Größe eines Schäferhundes. Die Tierhalterin wird als korpulent und etwa 165 Zentimeter groß beschrieben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Hundehalterin an den Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/4 10 66.