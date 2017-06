vor 53 Minuten Patrick Bäurer Hondingen Hondinger Heimatmuseum auf Zeit kommt an

Die Ausstellung über die Geschichte Hondingens ist in aller Munde. Als Glücksfall erwies sich die Möglichkeit, das leerstehende Pfarrhaus für die Ausstellung zu nutzen. So entstand in diesem Gebäude mit den vielen Zimmern ein kleines Heimatmuseum. Die Ausstellung kann so über längere Zeit bestehen bleiben.