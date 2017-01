Hondingen Hondinger Feuerwehr für den Ernstfall gerüstet

Bei der Generalversammlung der Feuerwehr Hondingen rüsten sich die Aktiven für 2017. Abteilungskommandant Sebastian Süß lobt die Kameraden.

„Die Freiwillige Feuerwehr Hondingen hat das vergangene Jahr erfolgreich gemeistert". Dieses Resümee zog Abteilungskommandant Sebastian Süß auf der harmonisch verlaufenen Generalversammlung im Gemeinschaftshaus Hondingen.

Die Wehr ist für den Einsatzfall gut gerüstet. „Der Ausbildungsstand befindet sich auf einem hohen Niveau und die Harmonie zwischen den Aktiven und der Altersmannschaft stimmen auch", erklärte Sebastian Süß. 15 Proben, zwei Atemschutzproben, Herbstproben der Aktiven und der Jugendfeuerwehr sowie fünf Ausschusssitzungen standen 2016 an. Als beste Probenbesucher erhielten Holger Gehringer, Kurt Zolg sowie Emanuel Pachur ein Präsent. Schriftführer Martin Bogenschütz ließ das Jahr Revue passieren. Zu fünf Einsätzen und Hilfsdiensten musste die Wehr ausrücken. Proben, Fortbildungen und Besuche bei Jubiläen standen ebenfalls an. Außerdem waren verschiedene Verkehrsregelungen zu leisten. Für die Kameradschaft dienten Veranstaltungen wie Weißwurstfrühstück, Hochseilgarten oder Schlachtfest sind für ihn wichtige Bausteine für ein kameradschaftliches Miteinander. Die Wehr hat 45 Aktive, darunter drei Frauen, acht Mann in der Altersmannschaft und sieben Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

Es werde immer schwieriger, neue Floriansjünger zu gewinnen, so Jugendwart Markus Rothermund. Ein wichtiger Stellenwert komme daher gerade der Jugendarbeit zu, die bei der Hondinger Feuerwehr auch intensiv betrieben wird. Die Jugendfeuerwehr leistete in den Proben sowohl feuerwehrtechnische Ausbildung als auch allgemeine Jugendarbeit. Jugendwart Markus Rothermund sprach seinen Schützlingen ein großes Lob aus. Einen Einblick in die Finanzen gab Kassiererin Verena Engesser. Die Kasse schloss mit einem kleinen Plus ab. Kassenprüfer Herbert Rothermund bescheinigte ihr eine vorbildliche Kassenführung.



Ortsvorsteher Horst Fürderer hob die Bedeutung der Feuerwehr für Hondingen hervor, lobte die Qualität des Miteinanders und nahm die Entlastung des Vorstandes vor. Dass sich die Hondinger Wehr auf einem guten Ausbildungsstand befindet, wurde einmal mehr bei den Beförderungen deutlich. Zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau befördert wurden Marvin Bogenschütz, Roman Hess, Tobias Kahlert, Hanna Engesser und Lorena Meilhammer. Nach Erfüllung von Mindestdienstzeit und geforderten Lehrgängen wurden Marius Süß, Christoph Schmid und Michael Gehringer zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Bei den Wahlen wurde Schriftführer Martin Bogenschütz ebenso bestätigt wie Andreas Bausch als Ausschussmitglied. Holger Gehringer wurde neues Ausschussmitglied für Matthias Burkart.

