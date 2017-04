Hondingen Hondingens Ortsvorsteher Horst Fürderer: "Gemeinsam haben wir viel erreicht"

Bei unserer Serie über die Halbzeit-Bilanz der acht Ortssteher im Raum Blumberg ist heute als siebter Horst Fürder aus Hondingen an der Reihe

Herr Fürderer, die Hälfte der jetzigen Amtsperiode ist vorüber, haben Sie das erreicht, was Sie sich vorgestellt haben?

Nach über 18 Jahren im Ehrenamt ist es schwer, sich nur auf die zweieinhalb Jahre der laufenden Amtsperiode zu konzentrieren. Maßnahmen, die in der laufenden Amtsperiode umgesetzt werden und wurden, sind grossteils das Resultat der Beratungen und Abstimmungen aus den Vorjahren.

Zu den größten Aufgaben Hondingens gehörte die Sanierung der Ortsdurchfahrt mit einigen Neugestaltungen und Freiflächen, die Übergabe ist beim Dorffest am 24. Juni geplant.

Der steinige Weg bis zum eigentlichen Baubeginn ist ja bekannt. Ich danke der Verwaltung, dem Stadtbauamt und vor allem Bürgermeister Markus Keller, der uns die ganze Zeit unterstützt hat. Natürlich gab es dann bis zum Spatenstich noch eine Verzögerung, was bei der Vielzahl der Projekte einer Kommune immer wieder vorkommen kann. Am Ende der gesamten Baumaßnahme sollten wir nach vorne schauen. Wir sind nun für die nächsten Jahrzehnte bestens aufgestellt. Die Infrastruktur Wasser/Abwasser wurde in diesem Bereich komplett erneuert. Und wir haben gleichzeitig Leerrohre für die Breitbandanbindung mitverlegt. Viele Anlieger haben sich Anbindung bereits bis ins Haus verlegen lassen.

Was bedeutet das Projekt für das Leben der Bewohner?

Der Wohnumfeldbereich wurde neu gestaltet und aufgewertet. Fast alle Anlieger haben ihre Hofflächen, Zufahrten ja sogar teilweise Gebäude mitsaniert, eine großartige Leistung jedes einzelnen. Sie alle haben so zu einem weiteren positiven Erscheinungsbild unseres Ortes beigetragen. Auch Maßnahmen aus dem Programm „10 auf einen Streich“ konnten dabei angestoßen werden. Ein großes Dankeschön gilt allen Anliegern aber auch der gesamten Einwohnerschaft für ihr Verständnis, das sie in den letzten Jahren aufbringen mussten. Es gab doch immer wieder Einschränkungen und Unannehmlichkeiten. Doch wir haben alle gemeinsam sehr viel erreicht.

Sie sind seit 1999 Ortsvorsteher. Bei der Infrastruktur hat sich seither einiges verändert, unter anderem schloss die Sparkasse ihre Filiale, und mit dem Hirschen schloss das letzte Gasthaus im Ort seine Pforten. Wie sehen Sie und der Ortschaftsrat die Infrastruktur?

Die Schließung der Sparkasse war Thema im ersten Jahr meiner Amtsgeschäfte. Ich werde die Argumentationen des damaligen Vorstands in Donaueschingen nicht vergessen. Es hatte sich damals schon gezeigt, dass der „Mensch“ immer mehr in den Hintergrund wandert und oft nur noch die Wirtschaftlichkeit zählt. Bei den meisten infrastrukturellen Veränderungen in einem Ort sind wir aber fremdgesteuert. Das Thema der Gastronomie ist landauf landab ähnlich gelagert. Nur durch pfiffige Konzepte, Mut und Idealismus kann man solchen Entwicklungen noch entgegentreten. Hinzu kommt, dass die Gesellschaft einem permanenten Wandel unterliegt. Das Freizeitverhalten hat sich gravierend verändert. Zudem haben es die Vereine durch den demographischen Wandel auch immer schwerer, ihre Mitliederzahlen beziehungsweise ihre Vereinsarbeit aufrecht zu erhalten.

Welche größeren Aufgaben stehen in der zweiten Hälfte der Amtsperiode an, wo sehen Sie Schwerpunkte?

Nachdem vor gut einem Jahr der letzte Bauplatz in unserem Neubaugebiet verkauft wurde, stehen wir nun in der Pflicht für neue Interessenten, den bereits genehmigten Flächennutzungsplan für Abschnitt 2 umzusetzen. Diese Maßnahme wurde ja bereits in den Haushaltsplanberatungen thematisiert. Eine stetige Aufgabe wird es auch sein, unsere öffentlichen Gebäude auf dem Laufenden zu halten. Zudem sind wir gefordert, den Friedhof auf einem guten Stand zu halten. Hier haben wir in den Jahren nach dem Bau des überdachten Einsegnungsplatzes vieles schon umgesetzt. In diesem Jahr werden nun erstmalig anonyme Urnen-Grabfelder angelegt.

Hondingen feiert dieses Jahr sein 1200-jähriges Bestehen, dank der St. Martinskirche zählt der Ort zu den ältesten Dörfern der Baar. Für die Jubiläumsfeierlichkeiten soll eine Ausstellung zur Geschichte erstellt werden. Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen?

Dieses Team arbeitet seit Monaten mit Hochdruck an dem Thema. Ich denke es wird eine sehr gelungene Ausstellung. Teilweise haben wir ja schon in der Presse den einen oder anderen Bericht lesen oder am Festakt die ersten Stellwände begutachten können. Ein Dankeschön geht auch an Pfarrer Karlheinz Brandl und den Pfarrgemeinderat, dass sie der Idee, die Ausstellung im leer stehenden Pfarrhaus ausrichten zu können, positiv gegenüber standen.

Wie haben Sie den Festakt und die Reaktionen darauf erlebt?

Es war ein toller Abend mit sehr vielen positiven Rückmeldungen. Ich freue mich natürlich persönlich, aber auch für das ganze Dorf, dass dieser Festakt so positiv aufgenommen wurde. Ein Höhenpunkt war sicherlich die Festrede des früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel.

Sie hegen schon seit längerem Überlegungen, die Dorfgeschichte zumindest einmal in einem Raum des Rathauses sichtbar zu machen. Lässt sich dieses Vorhaben schon in absehbarer Zeit verwirklichen?

Natürlich ist dieser Gedanke im Rahmen der Vorbereitungen wieder aufgelebt. Ich glaube wir waren noch nie so nah dran, dass wir für die Nachfolgegenerationen die Geschichte Hondingens in dieser Dimension und Komplexität dokumentieren können. Ich meine aber auch, dass wir die Ausstellung und den „Hondinger Sommer“ abwarten sollten und dann gemeinsam überlegen, wie wir dies alles einer weiteren Verwendung zuführen können. Ideen sind da.

Was wünschen Sie sich als Ortsvorsteher für dieses Jahr?

Als erstes Gesundheit und die notwendige Kraft, die vor uns stehenden Aufgaben zu meistern. Des weiteren wünsche ich mir und uns allen natürlich noch viele schöne Stunden im Rahmen unserer 1200-Jahr-Feierlichkeiten 2017. Und natürlich wäre es auch toll, wenn die Witterung am letzten Juniwochende mitspielen würde. Aber auch für unsere Ausstellung wünsche ich mir eine tolle Resonanz und jede Menge interessierte Besucher.

Zur Person

Horst Fürderer ist seit 1999 Ortsvorsteher von Hondingen und damit der derzeit dienstälteste Ortsvorsteher der Raumschaft Blumberg. Seit 2010 ist er im Blumberger Gemeinderat Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Bruni zwei erwachsene Söhne. Beruflich arbeitet er als Anwendungsentwickler bei der Firma Sto in Weizen. Seine Hobbys sind unter anderem Haus, Garten, Konzertbesuche (blu)