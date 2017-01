Hondingen Hondingens Narren sind für die fünfte Jahreszeit gerüstet

Mit dem 22-jährigen Jubiläum der Bäschili-Glöckli startet am 21. Januar um 20 Uhr die Fastnacht im Hondinger Gemeinschaftshaus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Beginn der Dorffastnacht in Hondingen ist am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr mit der Frauenfasnet der Landfrauen im Gemeinschaftshaus. Am Mittwoch, 22. Februar, steigt dann ab 20 Uhr die Disco-Party der Landjugend im Gemeinschaftshaus Hondingen.

Für das Einläuten der Fasnet am Schmutzigen Donnerstag ist das Vereinsheim des SV Hondingen ab 6 Uhr geöffnet. Um 12 Uhr wird der Narrenbaum aufgestellt, anschließend geht es in die Besenwirtschaft im Gemeinschaftshaus. Um 19.30 Uhr startet der Hemdglonkerumzug im Unterdorf und anschließend geht es zum Hemdglonkerball im Gemeinschaftshaus.

Der Kappenabend des SV Hondingen im Vereinsheim ist am Freitag, 24. Februar, und am Samstag, 25. Februar, startet um 20 Uhr der grosse bunte Programmabend im Gemeinschaftshaus unter Mitwirkung der örtlichen Vereine. Der Hondinger Fastnachtsumzug startet am Rosenmontag, 27. Februar, um 13.30 Uhr, angeführt wird der Umzug durch den Musikverein Hondingen. Anschließend ist Kinderfastnacht im Gemeinschaftshaus.

Der Ausklang der Hondinger Dorffasnet ist am Dienstag, 28. Februar, mit der Straßenfastnacht mit Besenwirtschaften.