Hondingen Hondingen ist ein uralter Wallfahrtsort

Hondingen – Alle großen Religionen haben Pilgerstätten. Muslime pilgern nach Mekka, Christen zieht es nach Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela. Nach Einsiedeln und Beuron sind die Pilgerzahlen, die mit ganzen Pilgerzügen kamen, nach dem Zweiten Weltkrieg zurück gegangen, und in den kleineren Orten der Baar, so in Hondingen, ist das Wallfahren trotz 1000-jähriger Tradition sang- und klanglos weggebrochen. Zum 1200-jährigen Jubiläum will der Autor an diese Zeit erinnern.

Warum Wallfahren?

Die Idee ist, dass man einen Ort antrifft, an dem man Gott besonders nahe sein kann. Die Wallfahrer kommen zum Beten, Bitten und Danken, sei es für zeitliche Wohlfahrt oder für das Seelenheil. Sie kommen bei Not, Krankheit und Tod, sie möchten Buße tun, Gelöbnisse und Gelübde einlösen, oder sie suchen im Pilgern sich selbst und schließlich Gott. Bei den Christen des Mittelalters war das Wallfahren meistens mit Reliquien-Verehrung verbunden, heute haben Wallfahrten manchmal auch nur Wander- und Ausflugscharakter. In Hondingen könnte von allem etwas gewesen sein. In früheren Schriften finden sich auch für Hondingen Hinweise zu „unbestrittenen Wundern“ und zur ehemaligen Existenz von Votivtafeln.

Warum gerade Hondingen?

Bis in das 17. Jahrhundert hinein hieß Hondingen noch Haindingen, wahrscheinlich machten sich die Menschen schon in heidnischen Zeiten zu einem heiligen Hain oder zu einem Götzentempel in Hondingen auf. Wer in christlicher Zeit nach Hondingen pilgerte, dürfte dort oben auf dem Kirchberg tatsächlich einen besonderen Ort der Gottesnähe gefunden haben. Allein schon deshalb, weil eine Kirche wartete, die älteste Kirche der Baar. Bald nach der Christianisierung wurde die St. Martinskirche auch eine Marien-Wallfahrtskirche.

Chronik zur Hondinger Wallfahrt

Mehr zur Geschichte der Hondinger Wallfahrt findet sich in einer kurzen Chronik im Hondinger „Andachtsbüchlein“. Die Schrift wurde 1869 von dem Hondinger Pfarrer Franz Sales Dörler verfasst und diente an „Maria’s Weihetag“ (Samstag) zum Gebrauch beim Wallfahrtsgottesdienst. Seine Ausführungen fußen auf einem weiteren Büchlein von Pfarrer Joseph Wintermantel aus dem Jahr 1821. Beide Dokumente befinden sich im Fürstlich Fürstenbergischen Archiv Donaueschingen. Der Wallfahrtsgottesdienst fand in der Kirche oben auf dem „Chörle“ statt, wo eine Wallfahrtskapelle mit Wallfahrtsaltar eingerichtet war, die nach Pfarrer Dörler aus den Überbleibseln eines Götzentempels mit der Göttin „Bittin“ hervorgegangen sein könnten.

Gebete, Ablässe und Feuereifer

„Beim Eintritt in die Kirche“, so heißt es im Andachtsbüchlein, "Besprenge Dich mit Weihwasser…". Es folgen Gebete, Messfeiern, Andachten, Ablässe und im Anhang die Wallfahrtsgeschichte. Wie bekannt, wird die Marienverehrung von den Christen unterschiedlich gesehen und spielte auch eine Rolle bei den für den Blumberger Raum typischen konfessionellen Trennungen. Aber auch im katholisch gebliebenen Hondingen war die Marienverehrung geschichtlich nicht immer gleich.

Die trennenden Themen

Zu den trennenden Themen zwischen Katholiken und evanglischen Christen zählten die Ablass-Thematik, die bekanntlich Marthin Luther schon aufgegriffen hatte. 1353 gewährt Papst Innozenz VI. einen vollkommenen Ablass, der 1785 noch einmal bestätigt und 1862 auf immer gewährt wird. In der Zeit der Bruderschaften kommt es 1585 in Hondingen zur Gründung von „Unser lieben Frawen Pflegschaft“, so steht es auf der Urkunde. 1706 wurde mit Eifer ein Götzenbild mit der deutlichen Inschrift „Bittin“ (dea petitionis) in Gegenwart vieler Zuschauer auf dem Kirchplatz öffentlich verbrannt.

1711, als der Villinger Meister Joseph Schupp den Hondinger Hauptaltar schuf, wird von ihm auch die Gnadenmutter mit Krone, Zepter und Überkleid dem Zeitgeschmack angepasst. Danach hält die Zeit der Aufklärung das Wallfahren für unfromm und bekämpft es, wie zum Beispiel auch die Bruderschaften, Bittprozessionen oder das Wetterläuten. Nicht zuletzt auch durch namhafte katholische Geistliche, deren Leben allerdings teilweise mehr aufklärerisch als heiligmäßig war. In Hondingen kann Pfarrer Martin Heizmann (1783-1802) die Wallfahrt halten. Er lässt den alten, schon 964 n. Chr. eingeweihten Wallfahrtsaltar erneuern und den Raum auf der Empore nach vorne hin erweitern. 1877 entsteht die Hondinger Herz-Maria-Bruderschaft, die mit den schön leuchtenden Chorfenstern in einem Zusammenhang stehen dürfte. Der Abbau: 1965 erfolgte der Abbau des Wallfahrtsaltars und der Rückbau der Kirchenempore. Bis zur Stunde konnte nicht geklärt werden, wohin der ehemalige Wallfahrtsaltar samt Figuren und Reliquien entschwunden ist. Was aber zählt, das ist die schöne hochgotische Gnadenmutter, die eine der ältesten Marienstatuen der Erzdiözese Freiburg darstellt.

