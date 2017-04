Blumberg Hoher Wasserstand im Zollhausried beunruhigt Luftsportverein Blumberg

Der Luftsportverein Blumberg hat auf bei Jahreshauptversammlung ein volles Haus. Auch viele Mitglieder aus der Schweiz unterstützen den Verein

Blumberg – Auf ein erfolgreiches Jahr des Luftsportvereins Blumberg blickte der Vorsitzende Detlef Greitmann auf der Jahreshauptversammlung im clubeigenen Fliegerheim zurück. Zahlreiche Schweizer Mitglieder bereichern den Verein und arbeiten auch in der Vorstandschaft aktiv mit. Keine Unfälle sowie ein Zuwachs der Mitgliedszahlen waren für ihn erfreuliche Aspekte. Veranstaltungen wie das Oldtimertreffen oder die traditionellen Fluglager sorgten für weitere Höhepunkte.

Aktuell bereitet der hohe Wasserstand im Zollhausried Sorgen. Überläufe über die Segelflugstartstelle sind die Folgen. „Für diesen Zustand sind gleich mehrere Behörden zuständig, was die Sachlage noch erschwert. Wir hoffen auf eine baldige Lösung,“ sagte der Vorsitzende. Der technische Tätigkeitsbericht von Martin Eibicht offenbarte eine funktionelle Einsatzbereitschaft. Schriftführer Harry Tanner informierte über sportliche Erfolge. Beim Bodensee-Freundschaftsfliegen in Bohlhof belegte Adrian Tschui in der Sportklasse den ersten Platz. Eine gute Steigerung wurde bei den eigen fliegerischen Tätigkeiten registriert. Die Segelflugstarts wurden von 194 auf 302 , sowie die Motorflüge von 81 auf 198 Starts gesteigert. Einen Einnahmeüberschuss offerierte die Bilanz von Kassierer Jörg Eichenberger. Von der Revision hob Altmitglied Anton Gerstmaier die vorbildliche Kassenführung hervor. Er monierte aber die vielen kleinen Beträge, die von den Mitgliedern eingereicht wurden. Die einstimmige Entlastung nahm der ehemalige Vorsitzende Karl Gehrke vor. Sein Appell betraf die Mittwoch-Abend-Arbeitseinsätze. Am Samstag 27.

und Sonntag 28. August 2016 plant der Verein die Premiere eines großen Oldtimer Auto-, Motorrad-, Schlepper- und Flugzeugtreffens. Die Veranstaltung mit vielen Attraktionen wird vom Oldtimer-Club Blumberg unterstützt. Weitere Termine sind das Oldtimer-Segelfluglager vom 14. bis 22. Mai, die UL-Schlepperwoche der Drachenflieger sowie die Fluglager im Juli und August.

Der Verein

Der Luftsportverein Blumberg hat aktuell 21 aktive Mitglieder, davon sind fünf Jugendliche. Das Vorstandsteam: Vorsitzender Detlef Geitmann, Zweiter Vorsitzender: Alexander Geisser, Schriftführer: Harry Tanner, Kassierer: Jörg Eichenberger, Technische Leitung: Benjamin Blust. (hhr)