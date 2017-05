Blumberg Hobby-Tischtennisturnier des TTC Blumberg ist sehr attraktiv

Das Hobby-Tischtennisturnier des TTC Blumberg in Eichbergsporthalle wird zum beliebten Treffpunkt für Sportbegeisterte. Fast 40 Frauen und Männer spielen um den Sieg

Blumberg (bal) Die Blumberger Eichbergsporthalle war am Samstag einmal mehr das Ziel vieler Tischtennisspieler, die sich immer einmal wieder an den Grünen Platten beweisen wollen. Der Blumberger Tischtennis-Club (TTC) entspricht diesen Wünschen seit vier Jahren mit einem Hobby-Tischtennisturnier. Insgesamt 36 Sportlerinnen und Sportler traten bei den Wettkämpfen an, darunter auch elf Aktive des TTC, die sich an den Vereinsmeisterschaften in Form eines Mixed-Turniers beteiligten. Die Turnierleitung lag in den Händen von Michael Leiße vom Vorstandsteam des Vereins, sowie Dieter Koulmann, ein erfolgreicher Aktiver.

Auch bei den Hobby-Sportlern wurden die Sieger über ein sogenanntes Mixturnier ermittelt. Am Ende hatten die Gebrüder Juan und Marcos Luquin, beide ehemals in Blumberg wohnhaft, die Nase vorn. Auf dem zweiten Platz landeten die Gebrüder Josef und Robert Baro, ebenfalls ehemalige Blumberger Bürger. Den dritten Rang erkämpften sich Sascha Donder und Patrick Teubert.

Zahlreiche Aktive und Funktionäre des TuS Blumberg zeigten, dass sie neben Fußball auch Tischtennis spielen können. Auch andere Blumberger Vereine waren vertreten. Bei der Vereinsmeisterschaft dominierten die Aktiven Lisa Basler, Steven Kaltenbrunner und Onur Girgin das Geschehen. Sie belegten die Plätze eins bis drei. Turnierleiter Michael Leiße zeichnete im Foyer der Sporthalle die erfolgreichsten Tischtennisspielerinnen und -spieler mit Urkunden und Präsenten aus. Zwölf Teams mit jeweils zwei Spielerinnen und Spieler sowie elf Vereinsaktive hatten sehr zur Freude der Turnierleiter gemeldet. Erfreulich sei auch gewesen, dass das Interesse an diesen Hobbyturnieren gestiegen ist, sagte Leiße. Die Zahlen würden das belegen. Die Vorbereitungen derartiger Veranstaltungen bedürfen eines großen Arbeitsaufwands, so Leiße. Der Senior der Tischtennis-Aktiven bei diesem Turnier ist Manfred Koulmann. Er legt immer noch viel Ehrgeiz an den Tag. Alle Beteiligten sind zuversichtlich: Im nächsten Jahr wird es wieder ein Hobbyturnier geben.