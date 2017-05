Blumberg Herzenswunsch der Blumberger Stadthexen ist ein Bollerwagen

Die Blumberger Stadthexen pflegen das Brauchtum, um die Aktivitäten an Fastnacht zu verstärken, wollen sie sich einen Bollerwagen anschaffen. Davon sollen vor allem die Junghexen profitieren

Blumberg – Das fastnachtliche Brauchtum und die Stadtgeschichte zu fördern ist Anliegen der Blumberger Stadthexen. Damit sie dies noch wirkungsvoller umsetzen können, will sich die Narrenzunft einen Bollerwagen anschaffen. „Wir planen schon seit längerer Zeit, einen Bollerwagen für die Umzüge anzuschaffen“, schildert die zweite Vorsitzende Andrea Sauter, damit soll die Familienfreundlichkeit, die den Stadthexen wichtig ist, gefördert werden. Profitieren davon sollen deshalb in erster Linie die Junghexen des Vereins, die bei den Umzügen und sonstigen Aktivitäten selbstverständlich dabei sind. In dem Bollerwagen sollte demnach Platz für alle Minihexen sein, zurzeit sind es zwei, im nächsten Jahr wird weiterer Narrensamen dazukommen. „Bei Tages-umzügen kommen alle jungen Hexen mit, gleich nach der Geburt“, schildert Andrea Sauter. Wenn eine weibliche Hexe ein Kind zur Welt bringt, bringen die anderen Hexen gleich das Formular für die Mitgliedschaft des neuen Erdenbürgers. Schon früh erhalten die ganz jungen Mitglieder vom Verein ihren ersten Hexenbesen geschenkt.

Für den Bollerwagen, der rund 2000 Euro kostet, haben die Hexen schon genaue Vorstellungen. Er soll aus Holz sein und kleine Bänke enthalten, damit die bis zu zehn Minihexen darin ordentlich sitzen können. Gezogen werden soll der Wagen dann immer von einer oder zwei Großhexen, so dass die Narrensamen ständig einen Ansprechpartner haben.

Die Stadthexen sehen sich als Teil des Blumberger Vereinslebens und pflegen Freundschaft und den Austausch mit anderen Vereinen. Als Teil Blumbergs ist es für sie auch selbstverständlich, sich bei bestimmten Veranstaltungen wie dem Street-Art-Festival oder dem historischen Blumberger Weihnachtsmarkt zu engagieren. In diesem Jahr haben sie in der Nacht zum 1. Mai mit anderen Vereinen erstmals eine Walpurgisnacht veranstaltet, die künftig in größerem Rahmen stattfinden könnte.

Ihre Wurzeln sehen die Stadthexen in der Geschichte des 17. Jahrhunderts. Am 16. Januar 1636, mitten im Dreißigjährigen Krieg, verurteilte ein Blumberger Gericht vier Frauen und einen Mann wegen Hexerei zum Tod durch den Scharfrichter und anschließender Verbrennung der Leichname, heißt es auf der Homepage des Vereins. Blumberg sei damals Gerichtsort gewesen, auch für Löffingen, schildert Andrea Sauter. Drei der Frauen kamen aus Reiselfingen, eine Frau und ein Mann kamen aus Löffingen.

„Wir sind nach ein paar Jahrhunderten wieder auferstanden“, sagt Andrea Sauter, deshalb pflegen die Stadthexen jedes Jahr auch ihre Hexentaufe mit Stadtvogt und Richter. Die Verbundenheit zur Stadt Blumberg zeige sich in den Farben des Häs mit Maske, Rock, Jacke und den beiden verschiedenfarbig gestreiften Socken in Grün-Schwarz und Rot-Schwarz und natürlich Strohschuhen. Das Grün im Rock und den Socken sei genau das Grün wie im Blumberger Stadtwappen, erklärt Andrea Sauter.

Die Stadthexen

Die Blumberger Stadthexen waren ursprünglich bei der Narrengesellschaft Blumberg. 1995 gründeten sie ihre eigene Narrenzunft und haben derzeit 49 Mitglieder. Groß geschrieben wird Familienfreundlichkeit, der Narrensamen darf gleich nach der Geburt an der Brauchtumspflege teilnehmen. Bei ihren Aktivitäten betreffen die Blumberger Fastnacht, daneben besuchen sie Veranstaltungen bis zum Umkreis von 100 Kilometern. Weitere Infos über den Verein gibt es auf der Homepage im Internet unter www.stadthexen-blumberg.eu