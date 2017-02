Blumberg Hegering Blumberg startet Fütteraktion für Singvögel

Um den Fortbestand der heimischen Singvögel zu sichern, startet der Hegring Blumberg eine Fütteraktion

Blumberg – Der neue Vorstand des Hegerings Blumberg startet seine erste Aktion. Um den Fortbestand der Singvögel zu sichern, ruft er dazu auf, die heimischen Vögel das ganze Jahr über zu füttern, also auch im Sommer. Der Vorsitzende Manfred Bouillon möchte die Menschen in der Region animieren, ganzjährig Singvögel zu füttern. Das Artensterben unter den Singvögeln wie Amsel, Drossel oder Meisen sei groß, es gebe auch immer weniger Insekten. Allen Bürgerinnen und Bürgern, die das unterstützen wollen, bietet der Hegering an, über ihn Futter zu beziehen, sagt der Vorsitzende Manfred Bouillon. Meisenknödel seien nur während der ganz kalten Jahreszeit wichtig, wenn die Vögel zum Futter auch Fett benötigten. Ansonsten brauchen die Singvögel Sonnenblumenkerne. Der Hegering bezieht Sonnenblumenkerne jetzt in großem Maßstab und ist bereit, diese bei Bestellung kiloweise abzugeben. Im Sommer gebe es kaum mehr Sonnenblumenkerne oder nur zu deutlich teuereren Preisen, erklärt Bouillon. Wer Sonnenblumenkerne zum Füttern der Vögel möchte, muss diese jetzt bestellen, damit der Hegering weiß, welche zusätzlichen Mengen benötigt werden. Wer Sonnenblumenkerne möchte, kann sich an den Vorsitzenden des Hegerings Blumberg wenden: an Manfred Bouillon, Telefon 07702/ 47 97 17. Der Hegering gibt das Futter zum Selbstkostenpreis ab.