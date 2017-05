Blumberg/Fützen Hecke zwischen Scheffelschule und Blumberger Pfarrhaus brennt

Ein Heckenbrand in Blumberg zwischen der Scheffelschule und dem katholischen Pfarrhaus rief am Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan

Blumberg (blu) In Blumberg brannte am späten Sonntagabend die Thujahecke zwischen der Scheffelschule und dem katholischen Pfarrhaus. Mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten fuhr die Blumberger Feuerwehr in die Theodor-Schmid-Straße wo die Hecke auf einer Länge von zirka acht Metern in Flammen stand, teilt die Polizei mit. Die Löschkräfte haben die Flammen schnell erstickt, der Alarm sei kurz vor 22 Uhr gekommen, sagte Kommandant Stefan Band. Die alarmierte Polizei nahm sofort die Brandermittlungen auf. Einem Hinweis zufolge könnten böllernde Kinder die Hecke mit ihrem Silvesterfeuerwerk in Brand gesteckt haben, hieß es. Bestätigt habe sich dies bisher nicht. Die Brandursache sei demnach unklar.