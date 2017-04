Blumberg Handballer des TSC Blumberg und TuS Hüfingen bilden Spielgemeinschaft für Jugend

Handballer des TSC Blumberg fusionieren im Jugendbereich mit dem TuS Hüfingen als HSG Südbaar

Blumberg/Hüfingen (hhr) Die Handballabteilung des TSC Blumberg geht im Jugendbereich ab sofort neue Wege, um will sich und ihren Jugendlichen damit neue Perspektiven eröffnen. Im Rahmen des letzten Heimspieltags kurz vor Saisonende wurde am Samstagnachmittag in der Blumberger Eichbergsporthalle eine neue Spielgemeinschaft des TSC Blumberg mit der Handballabteilung des TuS Hüfingen besiegelt.