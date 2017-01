Blumberg Hallenturnier des TuS Blumberg: VfL Riedböhringen will Titel verteidigen

Beim Vereinsturnier des TuS Blumberg am kommenden Sonntag in der Blumberger Eichbergsporthalle sind 15 Mannschaften am Start

Blumberg (hhr) Mit 15 Mannschaften ist das Vereinsturnier des TuS Blumberg am Sonntag, 22. Januar in der Eichbergsporthalle gut besetzt. Ab 11 Uhr spielen die Teilnehmer in drei Fünfergruppen ihre Vorrunden aus. Acht Mannschaften qualifizieren sich für die KO-Runden, die ab 16.35 Uhr ausgespielt werden. Über die Viertel- und Halbfinals ist das Endspiel auf 18.11 Uhr angesetzt. Titelverteidiger ist der VFL Riedböhringen, der in diesem Jahr mit zwei Mannschaften als SG Riedböhringen/Fützen antreten wird. Die Schützlinge von Trainer Frank Berrer sind in der Halle ein gern gesehener Gast und überzeugen mit ihrem technisch anspruchsvollen Spiel.

In der Gruppe A trifft die SG Riedböhringen/Fützen II auf den SSC Donaueschingen, die Hajduk Villingen, die Spfr. Schönenbach und dem TuS Oberbaldingen II. Gastgeber TuS Blumberg muss in der Gruppe B gegen den Turnierfavoriten FC Bonndorf, den SV Ewattingen, den VfB Randegg sowie den FV/DJK St. Georgen antreten. Die SG Riedböhringen I spielt in der Gruppe C gegen den TuS Oberbaldingen I, dem FSV Schwenningen, dem SV Niedereschach sowie den FC St. Blasien. Viele Zuschauer werden zu dem Budenzauber in der Rundumbande erwartet. Titelverteidiger VfL Riedböhringen konnte sich voriges Jahr im Finale nur knapp gegen den TuS Blumberg durchsetzen.