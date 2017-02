Blumberg Gute Stimmung bei der Blumberger Frauenfasnacht

Die Frauenfasnacht der Katholischen Frauengemeinschaft Blumberg lockte wieder Frauen aus der ganzen Region an.

Blumberg (frs) Ein Garant für gute Stimmung ist die Frauenfastnacht der KFD-Frauen in Blumberg im Saal unter der Kiche. Schon mit Beginn des Abends wurde unter der musikalischen Leitung von Pirmin Wäldin getanzt, geschunkelt und gelacht. Carola Schmieder und Karin Eichler vom Vorstandsteam der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) freuten sich über den regen Zulauf ihrer Gäste, denn auch viele Ortsteile waren mit Gruppen vertreten. Und der Einfallsreichtum der Damen spiegelte sich nicht nur in den bunten, zum Teil selbst genähten Kostümen wieder, sondern auch in den vielfältigen Programmpunkten wider. In die Bütt gingen Marlene Rudolf, Sigrid Bartelt, Carola Schmieder und Eli Merz mit vielen unterschiedlichen Themen.



Meist kamen die Männer dabei nicht so gut weg. Daniela Happle eröffnete den Abend gekonnt als orientalische Bauchtänzerin. Dann folgten die Komminger Damen mit einem wilden Tanz als Russen, und mit Angelika Sedlak und ihren Frauen wurden die Gäste zu einem Funkentanz in Köln mitgenommen. Die Tanzgruppe „Mettler Riedöschingen“ zeigte eine sehr flotte Choreographie ebenso wie die Fussballdamen aus Riedöschingen. „Pink and Black“ hieß das Motto der Crazy Mamas aus Riedböhringen, und die Ladykracher aus Nordhalden verkleideten sich zu ihrer Darbietung als Piraten. Auch Tina Teubert war mit ihrer Zumbatanzgruppe anwesend, dabei hielt es keine der Damen mehr auf ihrem Platz. Eine besondere Ehre an diesem Frauenabend erfuhr Gerd Feederle. Eigentlich war er zusammen mit Franz Auer, Roland Merz und Werner Vogt in der Küche zum Arbeiten eingeteilt und durfte diese auch nicht verlasen.

Da er aber an diesem Abend seinen 50+ Geburtstag feierte, wurde er auf der Bühne von Carola und Karin mit ein paar lustigen Dingen beschenkt. Und der ganze Saal sang für ihn dann Happy Birthday.