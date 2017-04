Blumberg Guido Wolf will Planung für Ortsumfahrung Randen und Zollhaus in Gang bringen

Guido Wolf will Planung für Ortsumfahrung Randen und Zollhaus in Gang bringen

Bei den B 27-Ortsumfahrungen Randen und Blumberg-Zollhaus bleibt der Abgeordnete und Minister Guido Wolf am Ball

Randen/Zollhaus (blu) Nach der Straßenbaukonferenz von Verkehrsminister Winfried Hermann hatte der Abgeordnete und Justizminister Guido Wolf den Kollegen kritisiert. Hermann, so Wolf, wolle zuerst alle Projekte, die bereits in Planung seien, bauen, und für alle anderen Projekte, die im aktuellen Bundesverkehrswegeplan im vordringlichen Bedarf stehen erst im Herbst eine Priorisierung festlegen. Davon betroffen sind die B 27-Ortsumfahrungen Blumberg-Zollhaus und Randen. Was Wolf wurmt: Im Koalitionsvertrag der grünschwarzen Landesregierung hätten Grüne und CDU vereinbart, dass Verkehrsminister Hermann alle Projekte im vordringlichen Bedarf umsetze. Im Nachgang zur Straßenbaukonferenz habe Hermann dies dann zugesagt, so Wolf, der sich auch selbstkritisch gibt. Für alle Maßnahmen fehle das Personal, und die Planer-Stellen bei den Regierungspräsidien seien noch unter der schwarzgelben Landesregierung deutlich reduziert worden, wogegen Wolf schon damals gekämpft und auch gewisse Erfolge erzielt hatte.

Für die Umfahrung Randen gibt es bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung aus dem Jahr 2012, bei der vier Varianten untersucht wurden, zwei davon mit Tunneln. Der Gemeinderat und das Regierungspräsidium favorisieren die Südumfahrung, die in der Sonnenhofkurve auf die B 314 stößt.