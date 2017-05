Blumberg Grundsätzliches Ja zur Blumberger Eisbahn 2018

Einstimmig empfiehlt der Blumberger Haupt- und Finanzausschuss dem Gemeinderat, die Veranstaltung Blumberg on Ice auch 2018 zu bewilligen

Blumberg (blu) Blumberg on Ice sei beste Werbung für die Stadt, machte Bürgermeister Markus Keller im Haupt- und Finanzausschuss deutlich. "Für mich ist die Veranstaltung ein gelebtes Zusammenwirken der gesamten Stadt", so Keller. Im Arbeitskreis Tourismus sei die Idee einer Eiswiese in der Zeit am Jahresbeginn entstanden, daraus habe sich Blumberg on Ice entwickelt, das 2017 seine dritte Auflage hatte. Eine Veranstaltung, die sich auch stark an Schüler richte, ein Treffpunkt am Abend. Rund 11 000 Personen waren auf dem Eis, neuer Rekord. Das Ganze werde von mehreren Schultern getragen. Der Bürgermeister dankte den Vereinen und der Seniorengruppe Aktivis. Die Eisbahn habe so eine Ausstrahlung, das er von der Wirtschaft mehr als 35 000 Euro netto erhalten habe, sagte Keller. Der SÜDKURIER sei ein hervorragender Medienpartner, bis nach Gütenbach werde er auf die "tolle Veranstaltung", so Keller, angesprochen. Der Bauhof habe den Aufbau unterstützt, beim Schneeräumen waren trotzdem alle Fahrzeuge im Einsatz.

Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung nannte weitere Zahlen. Dieses Jahr wurden 3500 Schlittschuhe verliehen, viele würden sich selbst Schlittschuhe kaufen. Von zwölf Schulen, sechs davon aus Blumberg, kamen 1500 Schüler auf das Eis. Die Stadt habe mehr ausgegeben wegen einer professionellen Lichtanlage. Unter dem Strich musste die Stadt rund 10 300 Euro bezahlen. Die Vereine bekommen pro Stunde 5,97 Euro vergütet.

Stadträtin Ursula Pfeiffer (SPD) schwärmte: "Ich habe selbst mitgearbeitet und gesehen, wie viel Freude die Leute hatten. Ihr Kollege Hannes Jettkandt (Freie Liste) betonte die positive Außenwirkung: "Wir haben ein attraktives Freizeitangebot für die Blumberger Jugend, für Erwachsene und die Schulen, und die Vereine können ihre Kasse aufbessern." Sein Kollege Rainer Gradinger, anfangs selbst skeptisch, bekräftigte dies. Dieter Selig (CDU), der bei der Haushaltsrede im Dezember noch erklärt hatte, die CDU werde der Eisbahn nicht mehr zustimmen, wenn die Stadt zuschießen müsse, sieht das nun anders. Bei der bisherigen Reduzierung der Zuschüsse von 30 000 Euro 2015 auf 10 000 dieses Jahr werde 2018 wohl die schwarze Null stehen.

Stadtrat Hermann Zorbach regte an, über den Kauf einer Eisbahn nachzudenken. Bürgermeister Keller sagte, sie hätten das schon geprüft, er habe sogar einen Partner für die Eisbahn zu einer anderen Zeit. Doch er wollte zuerst eine dritte oder ein vierte Auflage abwarten.