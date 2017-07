Blumberg Grund- und Werkrealschule Eichberg in Blumberg entlässt 47 Haupt- und Werkrealschüler

In Blumberg verabschiedete die Grund- und Werkrealschule Eichberg am Samstag 47 Schülerinnen und Schüler. Alle Neunt- und Zehnklässler bestanden die Abschlussprüfung für die Hauptschule beziehungsweise Werkrealschule.

Blumberg- Die Aula der Grund- und Werkrealschule Eichberg (ehemals Scheffelschule) war am Samstagvormittag Schauplatz einer großartigen Schulentlassfeier für 23 Haupt- und 24 Werkrealschüler. Neben den Jugendlichen und ihren Eltern und Verwandten waren auch zahlreiche Ehrengäste erschienen, darunter Bürgermeister Markus Keller und seine Ehefrau Ruth Keller, Ehrenbürger Stefan Scherer, zahlreiche Pädagogen anderer Schulen, das Lehrerkollegium, Stadträte und Pensionäre. Schulleiter Sven Schuh und die jeweiligen Klassenlehrer Matthias Fischer und Wolfgang Tscholl händigten den Schülerinnen und Schülern die Abschlusszeugnisse aus. Vier Neuntklässler und sechs Werkrealschüler schlossen ihre Prüfungen wegen überdurchschnittlicher Leistungen mit einem Lob ab. Zahlreiche Preise für großartige Leistungen in bestimmten Fächern, gesponsert von Unternehmen und Einrichtungen, darunter Auszeichnungen und Preise der Stadt Blumberg, als jeweiligen Klassenpreis für Tim Müller und Fabian Oelze, wurden vergeben. Zuvor machte der Schulleiter deutlich: Es habe ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen Freude bereitet, diesem Jahrgang das notwendige Wissen zu vermitteln. Viele Schützlinge haben bereits einen Ausbildungsplatz oder besuchen weiterführende Schulen. „Jetzt müsst ihr für euch selbst die Verantwortung übernehmen, wohl auch mit Hilfe der Eltern“, so Schuh. „Achtet darauf, dass dabei die Menschlichkeit und die soziale Seite nicht zu kurz kommen“, ergänzte er. Einen Beweis für Menschlichkeit und soziale Kompetenz haben die Schülerinnen und Schüler beim Schulstreich bewiesen. Es sei alles geordnet und ohne Beleidigungen über die Bühne gegangen.

„Eine tolle Einstellung habt ihr dabei bewiesen", lobte Schuh. Zuvor aber bewiesen die Jugendlichen mit einem super Abschlussprogramm, was in ihnen steckt. Als Moderatoren traten Renata Cancarevic und Fabian Oelze auf. Eine Glanzleistung der beiden Werkrealschüler. Die Abschlussfeier wurde zu einer lustigen Show, zu der fast alle Schülerinnen und Schüler ihren Beitrag leisteten. Gut gefallen konnte dabei auch die Video-Show über die Stadt Blumberg. Diese positive Einstellung zu ihrer Heimat wusste auch Bürgermeister Markus Keller zu würdigen. In seiner Ansprache zollte der den „Machern“ seine Anerkennung. Zugleich machte er dabei deutlich, welche Möglichkeiten Blumberg für junge Menschen biete. Verabschiedet hat sich auch mit einer kleinen Ansprache die Schulsprecherin Beyza Nur Yazici. Die Verabschiedung von ihren Lehrerinnen und Lehrern am Ende der Veranstaltung war schon rührend. Klassenlehrer Wolfgang Tscholl erhielt viel Anerkennung für die Vorbereitung der Veranstaltung. Sehr viel Zuneigung und Respekt erhielt er von seinen Schülern.



Preise und Lobe