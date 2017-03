Blumberg Großtransport von Windrad-Teilen durch Blumberg-Zollhaus

Durch Blumberg-Zollhaus fahren kommende Woche die nächste Großtransporte mit Windrad-Teilen für die Anlage in Wiechs am Randen

Zu Beginn der kommenden Woche wird es erneut mehrere nächtliche Großtransporte für das Windprojekt Verenafohren bei Tengen geben. Das teilt die Firma Solarkomplex, die zur Betreibergesellschaft Hegauwind gehört, am Dienstag mit. In Zollhaus gab es im Vorfeld einige Umbauten, um die Durchfahrt zu ermöglichen. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. März auf 14. März, sowie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14. März auf 15. März, stehen die nächsten Transport-Termine an. Den Zeitpunkt können die Betreiber nicht ganz exakt angeben, da Verzögerungen immer möglich sind, heißt es in der Mitteilung. Die Betreibergesellschaft Hegauwind bittet die Bewohner von Blumberg-Zollhaus darum, die ausgeschilderten Parkverbote zu befolgen.

Bauherr und späterer Betreiber des Windparks Verenafohren bei Tengen ist die Betreibergesellschaft Hegauwind. Ihr gehören zahlreiche Stadtwerke aus dem Kreis Konstanz, die Bürgerenergiegenossenschaft Bodensee, die Schweizer Energiefirmen EKS und SH Power sowie das Bürgerunternehmen Solarcomplex AG an. Mit der Umsetzung des Projekts ist Solarcomplex beauftragt. (Solarkomplex soll auch die acht Windräder auf der Länge bauen, die auf Hüfinger und Donaueschinger Gemarkung geplant sind). Die Transportstrecke verläuft von der A81 Abfahrt Bad Dürrheim kommend auf der B27 von Donaueschingen über Zollhaus und Randen Richtung Schweizer Grenze.

Die Verantwortlichen für den Transport bemühen sich nach eigenen Angaben, die Einschränkungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten und bitten die Bevölkerung und andere Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Wer Fragen hat, könne sich gerne an sie wenden: Hegauwind GmbH & Co. KG – c/o solarcomplex AG – Team Windenergie; Telefon: 07731/82 74-122; eMail: christen@solarcomplex.de.