Blumberg Großes Interesse an der Tagespflege in Blumberg

Großes Interesse an der Tagespflege in Blumberg

Beim Tag der offenen Tür der Kirchlichen Sozialstation in Blumberg zum Thema Tagespflege war das Interesse groß. Am Dienstag, 9. Mai, ist ein Vortrag über Demenz

Blumberg (ers) Großen Zuspruch erhielt am Sonntag die Kirchliche Sozialstation Blumberg bei ihrer Informationsveranstaltung über die seit Januar angebotene Tagespflege im „Eichbergstüble“ in der Seniorenwohnanlage im Haus Ob der Kehr. Geschäftsführer Markus Leichenauer und sein Team gaben den Interessenten umfassend Auskunft über die Leistungen bei der Tagespflege. Dieses Angebot richtet sich hauptsächlich an pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige.

Für die Angehörigen wurde hier die Möglichkeit geschaffen, im Bedarfsfall bei der temporären Unterbringung ihrer Angehörigen für Entlastung zu sorgen und ihnen so zu helfen, „Luft zu holen“. Der Besuch der Tagespflege schafft Raum, jetzt noch länger zu Hause leben zu können. In lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen verweilten die Gäste gerne im gemütlichen, hellen Gruppenraum des Eichbergstüble, außerdem konnten sie den Ruheraum mit seinen vielseitigen Möglichkeiten sowie die sanitären Einrichtungen besichtigen.

Am Dienstag, 9. Mai, ist im Eichbergstüble ein Vortrag. Sozialpädagogin Silvia Kern berichtet, wie man Menschen mit Demenz aktivieren kann, den Alltag sinnvoll zu gestalten. Der Vortrag gibt einen Einblick, wie eine sinnvolle Aktivierung gestaltet werden kann und Beschäftigungsangebote es ermöglichen mit Demenz aktiv zu sein.