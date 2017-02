Große Mehrheit der Blumberger erkennt Chancen des Breitbands

In der Kernstadt und Zollhaus lassen sich rund 80 Prozent aller Haushalte einen Anschluss legen

Der Erfolg rechtfertigt im Nachhinein den Aufwand: In der Kernstadt samt Zollhaus zieht die große Mehrheit der Blumberger beim Breitbandausbau fürs Turbo-Glasfasnernetz mit. Aktuelle Zahlen dazu hat der Breitbandbeauftragte Bernd Kühl im Technischen Betriebsausschuss des Gemeinderats präsentiert. Für die hohe Mitmach-Quote hat sich die Stadt mächtig ins Zeug gelegt.

Da wurden Flyer zum Thema verteilt, Bürgerversammlungen abgehalten, viele Haustür-Gespräche geführt und ein Video für die städtische Homepage produziert – es lässt sich fast von einer Kampagne sprechen. Die vielen Werbemaßnahmen fruchteten: Von den 1069 Grundstückseigentümer, die das Rathaus in der Kernstadt und in Zollhaus angeschrieben hat, wollen sich 60 Prozent eine Dose ins Haus legen lassen. Dazu kommen noch einmal zehn Prozent, die zumindest ihr Grundstück angeschlossen sehen wollen. Da es pro Grundstück oft mehrere Wohneinheiten gibt – man denke nur an das Hochhaus – machen rund 80 Prozent alle Kernstadt- und Zollhaus-Haushalte beim schnellen Internet mit. Dieser Wert stößt beim Zweckverband Breitbandausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis auf Begeisterung, denn längst nicht jede Kommune kann so respektable Zahlen vorweisen wie Blumberg. 50 Prozent hatte sich die Stadt als Minimum für den Ausbau auferlegt.

Nachdem Ende 2016 der erste Ausbauabschnitt "Gartenstraße" mit den Firmen Metz-Connect und Darda fertiggestellt wurde, ist im Augenblick eine Firma dabei, im Bereich von Haupt- bis Schwimmbadstraße die Glasfaserkabel einzublasen. Zuvor sind dort die Leerrohre verlegt worden. Beim Einblasen wird unter Druck das Glasfaserkabel in ein Kunststoffröhrchen gepresst. Dabei wird das Glasfaserkabel weitergeschoben. Dann kann durch den Zweckverband der Anschluss hergestellt werden, der Fachmann spricht vom Spleißen.

Letzter Schritt zum ultraschnellen Datentransport ist es, sich einen Provider auszusuchen. Netzbetreiber ist das Unternehmen von Felix Stiegeler. Wer einen anderen Provider haben möchte, kann sich einen seiner Wahl aussuchen. Ob der aber mitmacht, ist im Augenblick sehr fraglich, grundsätzlich steht das Netz aber allen offen (Open-Access-Lösung).

Auf viele Blumberger wird ein Wechsel des Internetdienstanbieters zukommen. Dazu ein Tipp von CDU-Gemeinderatschef Dieter Selig: Eine Kopie der letzten Telefon- und Internetabrechnung an Stiegeler schicken. Dann wisse dessen Firma genau, welche Leistungen der Neukunde wünscht.

Wer Interesse hat, sein Grundstück noch anschließen zu lassen, kann sich bei Bernd Kühl melden, Telefon 07702/51-140; E-Mail: bernd.kuehl@stadt-blumberg .de. Die Frist wurde bis zum 11. März verlängert.