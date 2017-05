Blumberg Große Freude auf den Saisonstart im Blumberger Panoramabad

Das Blumberger Panoramabad öffnet am Samstag seine Pforten. Die Stadt erfüllt einige Besucherwünsche

Blumberg – Im Blumberger Panoramabad laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart am Samstag auf Hochtouren. Es ist die zweite Saison nach der grundlegenden Sanierung und Modernisierung der schönen Freizeitanlage, und das Team freut sich schon riesig. Das wurde am Mittwoch bei einem Pressetermin mit dem SÜDKURIER deutlich.

"Wir freuen uns, dass es los geht und hoffen auf möglichst viele Gäste", sagte Kassiererin Ute Schwarz stellvertretend für das ganze Team. Seit circa acht Jahren ist sie schon treu und zuverlässig an der Kasse und damit das dienstälteste Mitglied im Team.

Die Becken sind inzwischen mit Wasser voll, Mitarbeiter des städtischen Bauhofs stellten gestern einen Pavillon auf. Er ist zuerst einmal für die Eröffnung, später komme er dann neben das Technik-Gebäude, um die Aquacycles, sprich Wasserfahrräder unterzubringen, erklärte Schwimmmeister Bernd Frank.

Die Erwartungen sind hoch: Nachdem voriges Jahr schon 35 000 Besucher in das Bad strömten, hoffen alle, dieses Jahr noch mehr Badegäste begrüßen zu dürfen. Die Stadt hat auch viel dafür getan, machte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy am Mittwoch vor Ort deutlich. So hätten sie einige wünsche, die die Besucher bei der Umfrage der Stadt genannt hätten, verwirklicht. Zum Beispiel zusätzliche Bäume, da wurden neun Bäume gepflanzt, ein zusätzlicher, verstellbarer Sonnenschirm beim Planschbecken, der soll noch bis Samstag installiert werden, zusätzliche Sitzgelegenheiten, hier stellte der Bauhof beim Planschbecken einen Tisch mit zwei Bänken auf. Auch weitere Wünsche wie eine Tischtennisplatte und eine mobile Umkleide wurden umgesetzt, die Umkleide, die hinter dem Schwimmerbecken steht, wirkt mit ihrem leuchten rot wie ein fröhlicher Farbtupfer.

