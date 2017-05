Blumberg Grandioses Bezirksmusikfest in Fützen

Mehr als 200 Musiker gratulieren am Sonntag dem Musikverein Eintracht Fützen und seiner Bläserjugend beim Festumzug und mit dem Gesamtchor des Bezirks 4 im Blasmusikverband Hochrhein

Fützen – In Fützen war am Sonntag Bezirksmusiktag. Bereits zur Mittagszeit mit Frühschoppenkonzert durch den Musikverein Stetten-Bergöschingen waren das große Festzelt sowie die Plätze im Freien bei Kaiserwetter sehr gut gefüllt, und die zahlreichen Besucher ließen sich von der Musikerküche, am Weizenstand und später auch in der Kaffeestube kulinarisch rundum verwöhnen.

Als hochrangige Gäste konnte der Vorsitzende des Musikvereins Fützen Kurt Gleichauf unter anderem Schirmherr und Bürgermeister Markus Keller, den Präsidenten des Blasmusikverbands Hochrhein Felix Schreiner (MdL), den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei sowie viele Stadt- und Ortschaftsräte begrüßen. Felix Schreiner hob die Bedeutung des 145- und 25-jährigen Doppeljubiläums für die Blasmusik hervor und bedankte sich für die jahrelangen Leistungen des Vereins im Sinne der Blasmusik, Jugendausbildung und örtlichen Gemeinschaft. Auch Thorsten Frei lobte in seinem Grußwort den großen Beitrag der Blasmusik zum gemeinschaftlichen Leben im Dorf, das mit dem Jubiläum ein überaus gelungenes Fest auf die Beine gestellt habe.

Ein besonderes Erlebnis für Augen und Ohren war der Gesamtchor der Bezirksvereine am frühen Nachmittag auf dem Rathausplatz. Unter der Leitung von Bezirksdirigent Andreas Hausy spielten über 200 Musiker gemeinsam den beliebten Straßenmarsch Gute Reise sowie die feierliche Ballade Bella Romantica. Anschließend marschierten die Kapellen aus Mauchen, Weizen, Lausheim, Eggingen, Schwaningen, Stühlingen, Lembach, Bettmaringen, Dillendorf, Blumegg sowie Ober- und Unterwangen beim großen Festumzug mit vielen applaudierenden Zuschauern durch das Dorf, jeweils angeführt von stolzen Tafeljungen und -mädchen.

Die Kanoniere Norbert Berger und Andreas Werner waren gut präpariert und kündigten jeden Verein mit einem lautstarken Böllerschuss vom Kirchplatz aus an. Auch die Oldtimer-Freunde aus Blumberg waren mit von der Partie und präsentierten sich und ihre schön geschmückten Traktoren beim Umzug.

Die Bezirkskapellen gaben danach im Festzelt jeweils ein kurzes Konzert, so dass den ganzen Nachmittag über für abwechslungsreiche Blasmusikunterhaltung gesorgt war, bevor am Abend beim Tanz in den Mai die Stilrichtung gewechselt und das große Festzelt bei "Disco total" mit DJ Fass in eine Großraumdiskothek verwandelt wurde, in der die jungen und jung gebliebenen Besucher bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig tanzten und feierten.

Der Bezirk

Der Bezirk IV Oberes Wutachtal des Blasmusikverbands Hochrhein umfasst die Musikkapellen Fützen, Epfenhofen, Grimmelshofen, Eberfingen, Weizen, Mauchen, Lausheim, Eggingen, Schwaningen, Stühlingen, Lembach, Bettmaringen, Dillendorf, Blumegg sowie Ober-/Unterwangen und steht unter der Leitung des Vorsitzenden Wendelin Braun sowie des Bezirksdirigenten Andreas Hausy. (cow)