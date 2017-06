Hondingen Gleich doppelten Grund zur Freude in Hondingen?

1200-Jahr-Fest und Aufstiegsspiel fallen auf denselben Tag

Ein Erfolg ist immer eine gute Sache – doch gelegentlich kann er auch Planungen durcheinander wirbeln. Diese Erfahrung machen in diesen Tagen die Organisatoren des großen Hondinger 1200-Jahr-Festes am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni. Die Fußball-Spielgemeinschaft Riedöschingen/Hondingen trägt am Festsamstag, 16 Uhr, ihr zweites Relegationsspiel auswärts gegen Hajduk Villingen zum Aufstieg in die Bezirksliga aus. Das kollidiert mit der auf 15.30 Uhr angesetzten Übergabe der neuen Ortsdurchfahrt. Wie aus Fußballerkreisen zu hören war, habe sich die SG um einen Ausweichtermin bemüht, sie sei bei Hajduk Villingen jedoch auf taube Ohren gestoßen

Ortsvorsteher Horst Fürderer ist über die Terminüberschneidung wenig erfreut, verspricht aber, die Festbesucher über den Spielstand auf dem Laufenden zu halten: "Dafür finden wir schon eine Möglichkeit." Ihm ist klar, dass das Fußballspiel dem Fest zeitweise Helfer und Gäste nehmen wird.

Nach der Straßenübergabe, bei der die Kindergartenkinder und die Kindertrachtengruppe Auftritte haben werden, geht's auf den Rathausplatz zum Fassanstich (17 Uhr). Der ist gleichzeitig Startsignal für die Bewirtungsbuden in der Frühlingsstraße und im Süßen Winkel. Ab 17.30 Uhr wird das Akkordeonorchester auf der Bühne vor dem Zelt auftreten, gegen 19 Uhr übernimmt die Trachtenkapelle Stetten. "Die sind bekannt, für eine prima Stimmung zu sorgen", sagt Fürderer. Gegen 21.30 Uhr wird die Landjugend zur Sonnwendfeier ein großes Feuer entzünden. Der Festsonntag startet um 9 Uhr mit einem Gottesdienst, ein Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Niederhof/Murg schließt sich um 10.

30 Uhr an. Überhaupt steht der Festsonntag ab 12.30 Uhr ganz im Zeichen der Musik, außerdem ist noch eine Oldtimer- und Traktorenparade geplant. An die jüngsten Festbesucher wird mit Hüpfburg, Karussell, Glücksrad, Eisverkauf und Kinderschminken gedacht.

Wenn sich die SG Riedöschingen/Hondingen am Sonntag, 18. Juni, bei der ersten Relegationsbegegnung gegen Hajduk Villingen achtbar aus der Affäre zieht, dann könnte das Team am ersten Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten den Wechsel in die Bezirksliga perfekt machen: Aufstiegsfeier und Dorfjubiläum an einem Tag – ein sympathischer Gedanke trotz Terminkollision.

Musikprogramm am Festsonntag

Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm unter dem Motto „Musik und Unterhaltung“ werden sich am Festsonntag, 25, Juni, die Hondinger Frühlingsstaße und der Süße Winkel in eine Open-Air-Festmeile verwandelt. Bühne frei heißt es für Livebands, Musikgruppen und Solisten. Die Bluegrass-Band „Blue Trail“ hat sich der Country-Musik verschrieben und ist mit Banjo, Fiddle, Mandoline, Gitarre und Kontrabass ein Hingucker. Beim Duo „Tina & Jo“ kommen Woodstock-Gefühle auf und Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt. Tanzmusik aus Europa bringt die Gruppe „Federhut“ zu Gehör. Die Oldie-Band „AlSaBa“ (Gerhard Scherer, Wolfgang Tscholl und Helmut Eck) aus Blumberg bietet Gitarrenmusik mit Gesang und ohne elektronischen Schnickschnack. Ob Reggae, Tango, Chansons oder Swing: Die drei Musiker zeigen, wie zeitlos unterschiedliche Titel sind. Mit Rock- und Popmusik will die Gruppe „AkRoPop auf sich aufmerksam machen. Eigene Lieder und schöne Coversongs hat das Duo „Postponed“ im Repertoire. Die Band „Visathomama mit Nivo“ bietet mit ihren Instrumenten bekannte Lieder auf eigene Weise dar und lädt zum Mitmachen ein. Die Teenager „Miriam und Alissa“ (sie werden als Hondinger Eigengewächse noch besonders vorgestellt) wollen mit ihrem jugendlichen Charme und mit Gitarre und Gesang die Bühne rocken. Die jeweiligen Gruppen werden sich im Stundentakt auf vier Showbühnen abwechseln. (pat)