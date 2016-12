Blumberg Gesundheit und Frieden sind die größten Wünsche der Blumberger für 2017

Lorenz Herzig (64) Hausmeister der Eichberg-Sporthalle. "Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit mit den Vereinen in der Halle weiterhin so gut ist. Wir hatten wenig zu beklagen, so soll es auch im Jahr 2017 bleiben. Weltweit wünsche ich mir das endlich Lösungen für einen Frieden gefunden werden. Für mich persönlich ist die Gesundheit am wichtigsten.