Blumberg Gesangverein Eintracht Nordhalden singt beim Festakt zum Dorfjubiläum

Auf der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Nordhalden wurde das Vorstandsteam bei den Neuwahlen bestätigt

Nordhalden – Der gemischte Chor des Gesangsvereins „Eintracht Nordhalden“ ist für sein umfangreiches Repertoire bekannt. Bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend in der Dorferlebnisscheune Nordhalden sang er nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Karl Heer unter Leitung von Anita Heer zwei ältere Lieder vom Frühling und vom Finkenschlag. Die Schriftführerin Katharina Lohberger brachte die Höhepunkte der vergangenen Zeit in Erinnerung. Gerne erinnern sich die Sängerinnen und Sänger an die Frühjahrsmatinee am 12. Juni mit dem gemischten Chor Weil als Gast. Unvergessen bleibt der Sommerauftritt in Weil im Klettgau auf der offenen Bühne. Für das gut aufgenommene Adventskonzert in der St. Johanneskirche in Kommingen konnte wieder ein Kinder- und ein Projektchor gebildet werden.

Kassierer Thomas Roßhardt gab einen Überblick über die Vereinsfinanzen. Die öffentlichen Konzerte rentierten sich auch finanziell. Für den Kauf neuer Lieder wurden 600 Euro investiert. Die beiden Kassenprüfer Sigrun Leute und Norbert Bühler bestätigten eine ausgezeichnete Kassenführung. Beide bleiben weitere zwei Jahre im Amt. Der gesamte Vorstand wurde für zwei Jahre bestätigt: Karl Heer als Vorsitzender, Günter Heer als Stellvertreter, Thomas Roßhardt als Kassierer, Katharina Lohberger als Schriftführerin und Bianca Elsässer als Notenwartin. Ludwig Sauter wurde in Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt. Ehrung: Für besondere ehrenamtliche Hintergrundarbeit wird Barbara Fluk beim Ostereieressen am Donnerstag, 13. April, geehrt. Das Lied „Heute ist ein schöner Tag“ stimmte der Chor zur Anerkennung an. Die einstimmigen Wahlergebnisse zeigten, dass der Vereinsvorstand einen Superjob mache, erklärte Ortsvorsteher Dirk Steuer. Die Dirigentin Anita Heer engagiere sich sehr für die Sängerschar. Als gleichzeitiger Narrenvereinsvorsitzender dankte Steuer für den helfenden Einsatz beim Jubiläum der Randenwölfe. Beim Festakt anlässlich der 850-Jahrfeier des Dorfes Nordhalden am 13. Mai wird der gemischte Chor „Eintracht“ mitwirken.

Fortbildung: Dirigentin Anita Heer gab bekannt, dass sie und ihre Schwester Renate Holzmann am 20. Mai nach Stuttgart zu einer Fachtagung mit dem Thema Kinder- und Jugendarbeit fahren. Sie hofft, für das Jahreskonzert wieder einen Projektkinderchor ins Leben rufen zu können. Im August beteiligt sich der Chor erstmals beim Ferienprogramm „Hits für Kids" in Kommingen. Es sollen Instrumente gebaut werden, am Abend ist ein kleines Konzert geplant. Gottfried Heer regte an, alte Lieder wieder aus dem Kasten zu holen und bei Ständchen vorzutragen.

Eintracht Nordhalden

29 Aktive des Gesangsvereins Eintracht Nordhalden hatten neun Auftritte und 35 Proben. Das Vorstandsteam: Vorsitzender Karl Heer, Stellvertreter Günter Heer, Kasse Thomas Roßhardt, Schriftführerin Katharina Lohberger, Notenwartin Bianca Elsässer. Termine: 7. Mai Wanderungen mit den Möhringer Freunden, 13. Mai Festakt in Nordhalden, 28. Mai Konzert in der ehemaligen Notkirche in Kommingen, 11. Juni 14 Uhr Installation des neuen Pfarrers in der Johanneskirche unter Mitwirkung des Chores. (gs)