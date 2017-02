Der Blumberger Gemeinderat soll der Änderung des Gesellschaftervertrags der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG zustimmen

Der Gemeinderat soll nächsten Donnerstag der Änderung des Gesellschaftsvertrag der Engergieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG zustimmen. auf der letzten Gesellschafterversammlung wurde angesprochen, dass der Gesellschaftsvertrag an die erweiterte Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG angepasst werden muss: Seit 1. Januar 2016 sind neben den Gründungsgesellschaftern Blumberg und der Energiedienstholding AG als Nachfolger des Kraftswerks Laufenburg im Strombereich auch die Städte Hüfingen und Bräunlingen mit dabei. So soll der Aufsichtsrat künftig grundsätzlich aus zwölf Mitgliedern bestehen. Die Bürgermeister der Städte Blumberg, Bräunlingen, Hüfingen sind kraft Amtes Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Gemeinderäte der Städte Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen wählen jeweils das zweite und dritte Aufsichtsratsmitglied und nur die jeweiligen Gemeinderäte können dieses auch wieder abberufen. Außerdem kann der Aufsichtsrat Ausschüsse bilden und diesen bestimmte Aufgaben zuweisen. Schließlich soll der Aufsichtsrat beschlussfähig sein, wenn mindestens sieben der zwölf Mitglieder oder ihre Vertreter anwesend sind.