Blumberg Gelungene Wiedereröffnung im urigen Riedöschinger Längestadl

Die Kleinkunstbühne Längestadl in Riedöschingen feierte eine gelungene Wiedereröffnung

Riedöschingen (cow) Das Warten hat endlich ein Ende: nach mehr als drei Jahren Pause feierte das Längestadl in Riedöschingen am Samstagabend eine grandiose Opening-Party mit der Liveband Surprise.

Behördliche Auflagen hatten zum Teil umfangreiche Umbauarbeiten in Sachen Brandschutz notwendig gemacht, so dass die Türen der erfolgreichen Eventscheune in dieser Zeit geschlossen bleiben mussten, obwohl diese dank des rührigen Organisationstalents Christian Straub alias Straubi mit Livekonzerten, Comedy-Veranstaltungen und kulinarischen Events immer wieder viele Besucher angelockt hatte.

Vor kurzem konnten die Baumaßnahmen erfolgreich abgenommen werden, so dass einer Fortführung der Erfolgsserie nichts mehr im Wege steht. Zur Wiedereröffnung war die Rockband Surprise mit Lokalmatador Roland Sauter aus Blumberg an Gitarre und Gesang zu Gast. Von Anfang an verstanden es die sechs Musiker bestens, die zahlreichen Zuhörer mit eigenen rockigen Interpretationen der Songs unter anderem von Genesis, Pink Floyd oder Golden Earring zu begeistern. So wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gerockt und gefeiert.

Die Fans der urigen Eventscheune sowie von Livemusik in heimeliger Umgebung müssen nicht lange auf die nächste Veranstaltung warten: am 10. Juni tritt die Rock-Cover-Band Chickspack aus Konstanz im Längestadl auf.